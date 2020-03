Kortrijkse kapper draagt mondmasker: “Neem allemaal verantwoordelijkheid” Peter Lanssens Maxime Petit

12 maart 2020

15u36 40 Kortrijk Kapper Issam Chtouki (37) van El Barbero in de Beverlaai in de Doorniksewijk zegt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Hij draagt sinds kort een mondmasker.

“We staan als kapper heel dicht bij onze klanten en dat zeker zo’n kwartier tot twintig minuutjes per knipbeurt, we moeten oppassen voor besmettingen”, vertelt hij. “Zo is mijn vader een 60-plusser. Ik mag er niet aan denken dat hij via mij het coronavirus zou oplopen. We moeten ons allemaal zo maximaal mogelijk beschermen. We mogen het gevaar van het oprukkende virus niet langer negeren. Iedereen kan Covid-19 krijgen.”