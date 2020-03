Kortrijkse jongeren door corona in Bolivië gestrand: “We zoeken hulp om thuis te raken” Peter Lanssens Lieven Samyn

23 maart 2020

20u13 1 Kortrijk Sien Louage (25), Uma Vandemaele (24) en haar vriend Davy D’hont (24) raken niet weg uit Bolivië. Het Latijns-Amerikaanse land is in lockdown en de grenzen van omliggende landen zijn gesloten. Nu het coronavirus ook in Zuid-Amerika begint toe te slaan, slaken ze een noodkreet: “We willen naar huis”, zeggen de Kortrijkse jongeren in een video. “Zo snel mogelijk. Alle hulp om thuis te raken, is welkom.”

Uma en Sien vertrokken midden oktober 2019 naar Latijns-Amerika. Voor een rondreis van een goeie vijf maanden met start in de Dominicaanse Republiek en zo verder naar Mexico, Colombia, Peru en Bolivië. Davy reisde hen vorige maand achterna. De jongeren willen op woensdag 25 maart vanuit Cusco in Peru terug naar Brussel vliegen, met al lang geboekte tickets bij de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Avianca. Het probleem is dat ze niet in Cusco raken. Want de grenzen van Peru zijn sinds kort gesloten, door de coronacrisis. Het gezelschap probeerde Peru toch nog binnen te raken door eerst van Tarija in Bolivië naar de Boliviaanse hoofstad La Paz te vliegen, maar ook daar ligt het internationaal luchtverkeer helemaal stil. Een ultieme poging, naar Santa Cruz in Bolivië vliegen om van daaruit alsnog een connectie te vinden, mislukte helaas ook.

We zagen de plotse blokkades van verschillende landen in Latijns-Amerika niet aankomen. Wellicht zijn ook de ambassades verrast. We weten niet wat we moeten doen. Nu ook Bolivië voor twee weken in lockdown is. Sien, Uma en Davy

Dubbelzinnigheid

“We belden en mailden al meermaals naar Avianca, maar krijgen geen gehoor”, vertellen de Kortrijkzanen in een videoboodschap. “We halen zo onze vlucht van nu woensdag in Cusco in Peru niet en zijn er zeker van dat die vlucht sowieso afgelast wordt. Want er zijn momenteel geen vluchten meer. We zagen de plotse blokkades van verschillende landen in Latijns-Amerika niet aankomen. Wellicht zijn ook de ambassades verrast. We weten niet wat we moeten doen. Nu ook Bolivië voor twee weken in lockdown is. De info is tegenstrijdig. We horen dat we moeten zorgen dat we voedsel in huis hebben en onszelf moeten opsluiten thuis. Maar als we een ambassade raadplegen, horen we dat we terug naar België kunnen als we dat willen. Die dubbelzinnigheid stoort ons.”

Niet naar buiten

Het drietal vond in Santa Cruz een logement via het vakantieconcept Airbnb. Al liep dat niet van een leien dakje. “Want bij de eerste Airbnb die we boekten, mochten we niet binnen. Omdat de buren dachten dat we verspreiders van het coronavirus waren”, vertellen ze in de video. “Terwijl we al vijf maanden in Latijns-Amerika vertoeven en het dus onmogelijk is dat we het coronavirus meebrachten van Europa. We vonden ondertussen een andere Airbnb. We mogen niet naar buiten tijdens de lockdown. Behalve per persoon, om boodschappen te doen. Hopelijk schijnt de zon hier wat, zodat we een toch een beetje op ons terras kunnen zitten.”

Er zijn hier momenteel minder besmettingen en sterfgevallen dan in Europa. Maar corona is een pandemie. Het is dus een kwestie van tijd voor het ook hier uitbreekt. Kijk maar naar Italië of Spanje, hoe snel het daar gaat. Dat kan even goed hier gebeuren. Bolivië is wel een minder ontwikkeld land. Sien, Uma en Davy

Minder ontwikkeld

De Kortrijkse jongeren zijn er niet helemaal gerust in. “Er zijn hier momenteel minder besmettingen en sterfgevallen dan in Europa. Maar corona is een pandemie. Het is dus een kwestie van tijd voor het ook hier uitbreekt. Kijk maar naar Italië of Spanje, hoe snel het daar gaat. Dat kan even goed hier gebeuren. Bolivië is wel een minder ontwikkeld land. We zoeken hulp, om zo snel mogelijk thuis te raken. We hebben nog eten genoeg. Al weet je maar nooit dat er hier rellen ontstaan in de winkels. Iemand die ons hier verder aan eten of onderdak kan helpen, is dus ook al welkom. We wachten nu af en hopen op goed nieuws. Hou jullie allemaal goed in België.”

Wie hen kan helpen of tips heeft: umavandemaele@hotmail.com of neem contact op via Facebook.

