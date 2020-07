Kortrijkse horeca roept klanten op om coronamaatregelen te respecteren: “Alleen zo kunnen we open blijven” Peter Lanssens

31 juli 2020

06u51 6 Kortrijk Opmerkelijk initiatief van enkele horeca-uitbaters in Kortrijk. Ze roepen in een positieve videoboodschap op om alle coronamaatregelen nauwgezet te blijven volgen. “Omdat we zorg dragen voor onze klanten. En omdat we alleen op die manier ervoor kunnen zorgen dat de horeca open kan blijven deze zomer”, klinkt het in koor.

De reactie van de horeca komt er na berichtgeving dat de horeca deels schuldig zou zijn aan de heropflakkering van het virus. “We zijn zelf ook heel bezorgd over deze pandemie en roepen op om het veilig te houden. Er zijn nog steeds klanten die het lastig vinden om de regels correct toe te passen, ook al wordt dat expliciet gevraagd. We doen ons best om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen, in regel met alle veiligheidsvoorschriften”, zeggen de ondernemers.



Initiatiefnemers van de videoboodschap zijn patisserie Ridder & Hove, restaurant en koffiebar Byttebier La Cantine, Italiaans restaurant Da Franco, eet- en sfeerkaffee Souffleur, eetcafé De 7 Zonden, café Dudu, Kaffee Damast, eetkroeg Vesper, café Vagant, restaurant Het Vliegend Tapijt, restaurant Taste and Colours, restaurant Va et Vient en het Bellegems Friethuisje. “We scharen ons achter de maatregelen die overheden nemen om ons allen gezond te houden, want het aantal Covid-19 besmettingen blijft stijgen”, vertellen ze. “De maatregelen beïnvloeden ons sociaal leven. Er wordt streng op de veiligheidsvoorschriften toegezien. Maar winkels en horecazaken mogen open blijven. We vragen dan ook aan onze klanten om alle regels te volgen. Laten we sociaal blijven door afstand te houden, mondmaskers te dragen waar het moet en de basisregels rond hygiëne te volgen. Op die manier bezorgen we iedereen nog een lekkere zomer.”

Ik roep de mensen op om de horeca te blijven bezoeken en wijs de klanten erop dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de maatregelen na te leven. schepen Arne Vandendriessche

Schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) ondersteunt de positieve actie van de horeca in Kortrijk: “De Kortrijkse horeca-ondernemers deden hun uiterste best om de klanten een vlotte en veilige service te bieden. Nu we opnieuw te maken hebben met verstrengde maatregelen, zullen zij opnieuw doen waar ze goed in zijn: hun zaak zodanig organiseren dat iedereen zich welkom voelt en op een veilige manier kan genieten van een goed glas en lekker eten binnen de eigen bubbel. Ik roep de mensen op om de horeca te blijven bezoeken en wil ook de klanten erop wijzen dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de maatregelen na te leven. Nogmaals: enkel op die manier blijft de horeca open en kunnen we elkaar beschermen.”