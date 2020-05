Kortrijkse handelaars openen ook komende zondag, veiligheidsmaatregelen blijven van kracht Peter Lanssens

14 mei 2020

15u19 30 Kortrijk Een deel van de Kortrijkse handelaars wil ook komende zondag openen. “Het is geen officiële koopzondag, maar het mag zeker en wij zorgen er mee voor dat alles veilig verloopt”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Het is het eerste weekend sinds lang dat de winkels weer open zijn. En het zal mooi weer zijn.” Er zullen dus zeker kooplustigen zijn die hun lokale handelaars niet (enkel) op zaterdag, maar ook op zondag een bezoekje willen brengen.

Dat betekent concreet dat alle veiligheidsmaatregelen ook zondag van kracht zijn in het winkelwandelgebied, met onthaalpoorten en stewards. Ook de politie waakt. Want ook op zondag moeten shoppers onder meer looplijnen volgen, wachtzones respecteren en altijd onderling anderhalve meter afstand houden. De voorbije dagen liep alles alvast vlot en veilig. “Iedereen kan met een gerust hart komen shoppen, ook op zondag”, zegt schepen Vandendriessche. “Zo kunnen de zelfstandigen in Kortrijk hopelijk wat extra omzet goedmaken.”