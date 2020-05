Kortrijkse handelaars en shoppers kijken uit naar maandag 11 mei, deze filmpjes geven richtlijnen mee Peter Lanssens

08 mei 2020

“Ik merk dat alle Kortrijkse handelaars reikhalzend uitkijken naar komende maandag”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Ik ben dan ook heel blij voor de handelaars dat ze opnieuw hun deuren mogen openen en doen waar ze goed in zijn. Commerce. Alle voorbereidingen zitten op schema. Bedankt aan alle medewerkers die dit op heel korte tijd mee realiseerden”, aldus Vandendriessche. Wie nog eens wil (her)lezen hoe het winkelwandelgebied en omliggende straten zijn aangepast in tijden van corona, vindt hier of hier de nodige uitleg. En in dit artikel gaan we er nog wat dieper op in. Shop met plezier en shop vooral lokaal, vanaf volgende week. Maar hou het veilig, door jullie netjes aan alle richtlijnen te houden.



