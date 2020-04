Kortrijkse frituren houden stand door op online bestellen in te zetten: “We missen wel het sociaal contact” Peter Lanssens

14 april 2020

12u01 0 Kortrijk Frituren die in coronatijden ook op online bestellingen inzetten, houden stand. “Online bestellen is een blijver, ook na deze crisis”, zegt Olivier Honoré (35) van Bossuwé in Kortrijk. “Klopt, maar sociaal contact blijft even belangrijk”, zegt Gregori Lecointre (38) van Frietboutique in Aalbeke.

Een bestelling online doorgeven is eenvoudig. Bossuwé en Frietboutique werken met de app ‘one2three’. “Je kan per blokken van een kwartier bestellen. Waarbinnen we naargelang de drukte telkens een aantal bestellingen aanvaarden”, zegt Olivier Honoré. “Betalen gebeurt online.” Voor koude frietjes hoef je niet te vrezen. “We sturen de klant een sms, 10 minuten voor we aan de bestelling beginnen”, zegt Gregori Lecointre van Frietboutique. De klant komt vervolgens de frituur binnen en kan meteen zijn bestelling meenemen naar huis. Wat in coronatijden nog handiger is. “Het is veiliger en dat speelt absoluut mee nu. Want sommige klanten zijn bang”, vertelt Gregori Lecointre. “Zo heb ik al eens een bestelling tot aan de auto zelf moeten brengen. De schrik zit er goed in.”

De jeugd is het al langer gewoon. Maar ik zie hoe veel oudere klanten nu ook de weg naar het online bestelplatform vinden. Ze vinden het allemaal een superhandig systeem. Gregori Lecointre, Frietboutique

29 euro

Bossuwé en Frietboutique werken al enkele jaren met ‘one2three’. “Voor de crisis bestelde zo’n 30 procent van de klanten online, nu zitten we al aan 60 procent”, vertelt Olivier Honoré. “Het blijft stijgen. Het aantal online bestellingen verdriedubbelt per week sinds de crisis. De mensen geven gemiddeld 29 euro per online bestelling uit, wat behoorlijk veel is. Klanten die zonder online te bestellen in de frituur aanschuiven, merken ook wel hoe mensen die online bestelden meteen hun bestelling meenemen. Dan is de keuze snel gemaakt hoor. Online bestellen is een blijver. Het gaat snel, het is betaalbaar en we zorgen altijd dat we kwaliteit afleveren”, zegt Olivier Honoré. Dat vindt ook Gregori Lecointre: “De jeugd is het al langer gewoon. Maar ik zie hoe veel oudere klanten nu ook de weg naar het online bestelplatform vinden. Ze vinden het allemaal een superhandig systeem.”

Loonkost drukken

Nog een voordeel van online bestellen: het drukt de loonkost. “Het opvangen van piekmomenten op topdagen zoals vooral vrijdag, zaterdag en zondag is de grootste uitdaging”, zegt Olivier Honoré. “Maar alles gaat veel sneller, waardoor je minder medewerkers nodig hebt. Zo kan je binnengekomen online bestellingen vooraf (deels) klaarleggen in de koelkast. Om ze vervolgens naar gevraagd tijdstip klaar te maken. We halen vrijwel dezelfde cijfers in de coronacrisis. In één van onze vestigingen ligt het rendement zelfs 10 procent hoger. Ook de samenwerking met koerierdienst Deliveroo zit serieus in de lift, met een stijging van 130 procent zelfs.”

Dark kitchens

Volgens Olivier Honoré zijn virtuele restaurants of ‘dark kitchens’ ook na de coronacrisis de toekomst. “Takeaway.com, Uber.com, Deliveroo, one2three enzovoort, het valt allemaal onder dat concept en we doen er met overtuiging aan mee. Wie niet in ‘dark kitchens’ gelooft, stopt er beter mee. Los daarvan, hoop ik net zoals iedereen dat de coronacrisis zo snel mogelijk voorbij is. Zodat onze frituren weer vol zitten”, stelt Olivier Honoré.

“Ik vind sociaal contact ook belangrijk, naast die ‘dark kitchens’”, vertelt Gregori Lecointre. “Zo hebben we een ouder publiek dat op zondag graag een steak of scampi komt eten, om een babbeltje te kunnen slaan ook. Die menselijke kant mag nooit wegvallen in een frituur”, besluit Gregori Lecointre van Frietboutique.

Meer info: frietboutique.one2three.be, bossuwekortrijk.one2three.be en bossuwewevelgem.one2three.be.