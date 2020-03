Kortrijkse eventsector staat op kapseizen door corona: “Lege agenda’s in topmaanden, en geen omzet meer” Peter Lanssens

25 maart 2020

16u01 2 Kortrijk De eventsector krijgt rake klappen door de coronacrisis. “De gezondheid staat voorop en het is voor iedereen erg”, benadrukt Ann-Pascale Mommerency (47) van het eventbureau Kapcon. “Maar ook onze agenda’s zijn leeg en ook onze omzet is van de kaart geveegd. We vragen daarom om de hinderpremies naar onze sector uit te breiden.” De hogere overheden sleutelen aan een voorstel. Ook Kortrijk onderzoekt om financieel te compenseren.

De eventsector is zwaar midscheeps geraakt. Het regent sinds begin maart annulaties. “Mijn agenda is tot eind juni helemaal leeg. Onze drie personeelsleden zijn helaas technisch werkloos. Ik heb 28 evenementen noodgedwongen moeten schrappen. Mijn mailverkeer is teruggevallen van 400 naar 2 mails per dag”, vertelt Ann-Pascale Mommerency. “Ook de zomer en het najaar zijn hoogst onzeker. We hebben financieel geen enkele zekerheid meer. We weten niet of we steun zullen krijgen. En we weten niet hoe lang de coronamaatregelen gaan duren. We werden als sector het eerst getroffen. En we zullen als sector het langst getroffen blijven. Want mensen gaan nog lang bang zijn om samen te komen op evenementen”, aldus Ann-Pascale Mommerency. De sector probeert nu de krachten te bundelen om met één gezamenlijk standpunt naar de overheden te stappen. Zo is op Facebook de groep ‘Event & Entertainment freelancers SOS’ opgestart, met nu al ruim 3.700 leden.

We lopen doelloos rond, we willen weten waar we aan toe zijn. Onze sector zit vol creatieve mensen, maar de creativiteit is ver zoek nu. Omdat we bezorgd zijn ook over ons personeel en we onze klanten moeten troosten. Ann-Pascale Mommerency

In kaart brengen

De sector waarvan sprake is dan ook heel breed en gaat van verhuurders van feestmateriaal tot event- en artiestenbureaus over cateraars en ook podiumbouwers, security, technici, fotografen, licht- en klankspecialisten, vuurwerkmakers, weddingplanners, zelfstandigen, onderaannemers, noem maar op. “We zijn sinds begin deze week met man en macht in de weer om voor Groot-Kortrijk al die mensen in kaart te brengen”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Lastig, omdat er geen beroepsfederatie is. Maar we komen er zeker. We beslissen begin volgende week wat we kunnen doen. We denken aan een soort allesomvattende maatregel voor niet-horecazaken (de horecazaken krijgen onder meer bovenop de hinderpremie van 4.000 euro van de Vlaamse overheid al een extra premie van 1.000 euro van de stad en worden vrijgesteld van taksen, red.). Het wordt wellicht een financiële vergoeding. Binnenkort kunnen we daar meer over vertellen.”

Versterkende maatregel

Ook de hogere overheden, zoals op het kabinet van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V), werken hard aan een oplossing. “Deze belangrijke sector mag en zal niet vergeten worden, er moéten ook Vlaams en/of federaal de nodige compensaties geregeld worden”, zegt schepen van Cultuur en Vlaams parlementair Axel Ronse (N-VA). “Enkele ondernemers in die sector zijn niet gedwongen gesloten, maar ze draaien wel bijna allemaal een omzet van 0 euro momenteel, dag na dag. Het is goed om het verder lokaal in Kortrijk te bekijken om extra te steunen, als versterkende maatregel bovenop Vlaamse en/of federale compensaties.”

Onze sector overeind houden, is voor de hele economie goed. Indien dat niet lukt, wordt het een slagveld. Ann-Pascale Mommerency, eventbureau Kapcon

Slagveld

De sector hoopt dat de politici hun woord houden. “We lopen momenteel doelloos rond, we willen stilaan weten waar we aan toe zijn”, vertelt Ann-Pascale Mommerency. “Onze sector zit vol creatieve mensen, maar de creativiteit is ver zoek nu. Omdat we bezorgd zijn ook over ons personeel. Bij mijn eigen eventbureau Kapcon zijn we één grote familie. Ik voel me verantwoordelijk voor mijn medewerkers. Zo kochten twee van hen, los van elkaar, recent net woningen. Die moeten ook hun rekeningen kunnen blijven betalen. Voor de klanten is het ook erg. Er komen vaak tranen bij kijken, we moeten ze troosten. Zo hadden we een Braziliaans huwelijk in onze agenda staan. Al die vliegtickets die al geboekt waren voor de familie, allemaal geannuleerd. Nog een voorbeeld: de geschrapte wielerklassiekers in onze eigen regio. Een drama, ook voor de eventsector. Zo’n tegenslagen haal je niet zomaar op. Zeker nu mei en juni, normaal hele sterke maanden op het vlak van evenementen, leeg zijn. Onze sector overeind houden, is voor de hele economie goed. Indien dat niet lukt, wordt het een slagveld.”