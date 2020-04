Kortrijkse Eik rukt op: “Unieke bomensoort op acht nieuwe locaties geplant” Peter Lanssens

14 april 2020

12u00 0 Kortrijk De Kortrijkse Eik is aan een opmars bezig. De unieke bomensoort is op acht nieuwe locaties geplant. De Kortrijkse Eik is een kruising tussen de wintereik en donzige eik of truffeleik. “Het natuurerfgoed brengt meer verscheidenheid”, vertelt sp.a-schepen van Natuur Bert Herrewyn.

De bomensoort werd eind jaren ’90 door boomkweker Dirk Benoit uit Deerlijk opgemerkt in het Gebroeders Van Raemdonckpark in Kortrijk. Brits boomdeskundige Allen Coombes liet de eik erkennen. Een atypisch gekarteld blad en een kruin die tot in december groen kan zijn kenmerken de Kortrijkse Eik. Er werd eerder enthout ontnomen van de oorspronkelijke en enige eik in het Van Raemdonckpark. Die al enkele jaren opgekweekte exemplaren zijn nu op acht locaties geplant. Die zijn Stadsgroen Ghellinck in Bissegem, het Preshoekbos in Marke, en Hoeve te Coucx, park Blauwe Poort, Dubbele Haagjes, Kortrijk Weide, nabij het Guldensporencollege Kaai en aan het politiecommissariaat in de Minister De Taeyelaan. Op elke locatie staat een bordje met uitleg.

Honderd gratis exemplaren

De stad lanceerde eerder ook een oproep om de Kortrijkse Eik in eigen tuin te planten. “Die oproep was een succes. We hebben daarom beslist om geen vijftig, maar honderd gratis exemplaren te voorzien”, zegt schepen Herrewyn. “Na een selectie op basis van loting en standplaats (zo verdraagt de eik geen te natte ondergrond, red.). Die kleine Kortrijkse eiken zijn vanaf september beschikbaar. We bekijken om daarna opnieuw enthout te ontnemen. Zodat nog meer Kortrijkzanen, de vraag is groot, een Kortrijkse Eik in hun tuin kunnen planten.”

