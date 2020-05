Kortrijkse drukkerij gooit handdoek, 70 werknemers verliezen baan: “Coronacrisis gaf doodsteek” Peter Lanssens

21 mei 2020

06u15 7 Kortrijk Drukkerij Hoorens Printing in Heule stopt. Zeventig werknemers moeten op zoek naar een nieuwe job. “Het bedrijf had het al enkele jaren moeilijk”, zegt ABVV-vakbondssecretaris Rik Meeuws. “Maar de coronacrisis gaf de doodsteek.”

De familiale drukkerij had een prima reputatie. Met een geschiedenis die tot de jaren ’60 van vorige eeuw teruggaat. Gespecialiseerd in rotatiedruk en afwerking van brochures, reclamefolders, catalogi, tijdschriften, magazines, huis-aan-huisbladen en aanverwant drukwerk. Het stopt, nu Hoorens Printing in vereffening gaat. Zo’n zeventig werknemers zijn hun job kwijt. Het nieuws werd maandagochtend bekendgemaakt, op een bijzondere ondernemingsraad.

Hoorens Printing had het al een hele tijd moeilijk. “De drukkerij leed al enkele jaren verlies, maar toch komt de stopzetting als een verrassing. We hadden eerder een herstructurering verwacht”, vertelt Rik Meeuws. “De redenen zijn divers. Grondstoffen zoals inkt en papier worden duurder. De vraag naar huis-aan-huisfolders daalt door de digitale (r)evolutie. Grote (buitenlandse) concurrenten drukken de prijs. Waardoor kleine drukkerijen het niet meer kunnen bolwerken. Er zijn er nog, die het moeilijk hebben in de grafische sector. Niet dat we vermoeden dat er nog meer kleine drukkerijen gaan moeten stoppen. Maar we vrezen wel dat er hier en daar ontslagen zullen vallen.”

Tewerkstellingscel

Hoorens Printing exporteerde als internationale speler kwaliteitsdrukwerk naar Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Er waren kandidaat-overnemers. Tot de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte. “Waardoor de gesprekken finaal afsprongen”, zegt Rik Meeuws. Nu Hoorens Printing in vereffening gaat, worden alle contracten met het personeel stopgezet. De lonen voor mei worden niet uitbetaald. En de bedienden zien vakantiegeld door hun neus geboord. “Er zijn geen centen om over te onderhandelen, want het bedrijf is een lege doos”, stelt Rik Meeuws. “Er wordt nu een vereffenaar aangesteld, om gebouwen en machines te verkopen. We verwachten niet dat die opbrengsten van pas zullen komen om de personeelsleden te betalen. De 70 betrokken werknemers vallen terug op het fonds sluiting ondernemingen.”

De VDAB liet woensdag weten dat er nu een tewerkstellingscel voor de getroffen medewerkers wordt opgestart. Waarbinnen een outplacementbureau mee helpt zoeken naar een nieuwe job voor de ex-personeelsleden van Hoorens Printing. “Er is volgende week een infovergadering voor alle betrokkenen”, besluit ABVV-vakbondssecretaris Rik Meeuws. Hoorens Printing begon op Overleie in Kortrijk. De huidige thuishaven bevindt zich langs de Ringlaan (R8) in Heule.