Kortrijkse Divided winnaar Sound Track West-Vlaanderen Christophe Maertens

09 december 2019

16u55 0 Kortrijk Divided, een metalband die Kortrijk als uitvalsbasis heeft, is een van de drie winnaars geworden van het kansenparcours Sound Track. “Het was een hele ontlading toen we onze naam hoorden vallen, want we hebben hier echt wel naartoe gewerkt.”

Afgelopen weekend vond in De Zwerver in Leffinge de West-Vlaamse finale plaats van Sound Track, de opvolger van het muziekconcours Westtalent. Acht groepen hadden zich door de voorrondes gewerkt, waarvan twee uit het Kortrijkse: Divided en Pingpongclub. De harde gitaren van Divided konden blijkbaar de jury bekoren, want ze werden samen met Ventilateur en Ratmosphere uitgeroepen tot winnaars van de avond. “We zijn heel tevreden”, zegt Torre Maertens uit Wevelgem, gitarist bij de groep. “Het was serieus stressen, maar toen we de uitslag te horen kregen, volgde de ontlading. We zijn er echt voor gegaan, maar het is was niet gemakkelijk. De concurrentie was echt niet slecht, dus het kon alle kanten opgaan. Wat er nu volgt? Ik weet het eigenlijk niet. In ieder geval mogen we een weekend naar de Ardennen.” Volgens Poppunt stappen de in totaal 18 winnaars – de wedstrijd vond in elke Vlaamse provincie plaats – “in een ambitieus kansenparcours in 2020, waarin alles kan: van een jaar persoonlijke begeleiding, residenties in de muziekclubs, over ondersteuning door grafische artiesten en fotografen, opnametijd in professionele studio’s, nationale exposure tot buitenlandse showcases en shows in een gloednieuw podiumcircuit van Vlaamse jeugdhuizen.”

Divided werd in 2012 opgericht en bestaat, naast gitarist Torre Maertens, uit Jelle Rouquart (gitaar) uit Kortrijk, Pepijn Vandaele (drums en zang) uit Izegem en Staf Walschap (bas) uit Bavikhove. De band repeteert in Track in Kortrijk.