Kortrijkse coronaclowns laten mensen afstandsregels volgen: “We zorgen voor een komische noot” Peter Lanssens

22 juni 2020

06u35 0 Kortrijk Mario Dhont (45) uit Kortrijk en Dimitry De Gheselle (33) uit Deinze brengen als komisch en vrolijk clownsduo Corneel en Vidal vermaak voor jong en oud. Corneel maakt graag plezier en grapjes. Vidal is soms een beetje klunzig. Samen toveren ze graag een glimlach op ieders gezicht. Mario en Dimitry stellen met De Coronetten nog andere typetjes voor. Strak in het gelid en met hun kinnen omhoog marcheren De Coronetten vooruit.

Met hun baton van anderhalve meter wijzen ze de mensen in hun omgeving op de regels rond social distancing. “We zijn te boeken voor eventjes en feestjes en zijn inzetbaar in shoppingcentra, winkelstraten, bedrijven enzovoort. We hebben al veel boekingen. Het zijn dan ook goeie en creatieve concepten, in tijden van corona”, aldus het duo. Mario Dhont is ook bekend als medezaakvoerder van horecazaak Foodbar op de Grote Markt in Kortrijk. Wie meer info wil over de prijzen om het clownsduo Corneel en Vidal of De Coronetten te boeken, kan terecht bij evenementenbureau Kapcon (0496/80.10.00) of M-Events (0497/43.07.04).