Kortrijkse Chocolatier Vandenbulcke wint topprijs met nieuwe praline Petit Melo: “We geven klassieke melo-cake moderne twist” Peter Lanssens

05 februari 2020

08u25 8 Kortrijk Chocolatier Vandenbulcke won op de ISM-beurs in Keulen een internationale prijs. De International Sweets and Biscuits Fair is een van de belangrijkste vakbeurzen voor chocolade en zoetwaren. De nieuwe praline Petit Melo kaapte zilver weg in de categorie New Product Showcase. Er waren 189 deelnemers. De andere winnaars zijn Duitsers: Dr. Karg’s Bio Linsen-Snacks en Lakritz Coooky.

De klassieke melo-cake beleeft een revival. Tot nu toe waren ambachtelijke melo-cakes en melo-pralines enkel verkrijgbaar via boetieks of in een beperkte oplage. Chocolatier Vandenbulcke doorbreekt dat door van de klassieke melo-cake een voor iedereen beschikbare unieke kleine praline te maken. Met een moderne twist, want het komt in vier verrassende smaken: framboos, hazelnoot en vanille met melkchocolade of pure chocolade. Er wordt enkel duurzame en verantwoorde chocolade gebruikt, terwijl de frisse en moderne verpakking 100 procent recycleerbaar en ecologisch is. Het karton van de verpakking draagt het FSC-label (Forest Stewardship Council), wat bewijst dat het zijn basis in duurzaam beheerde bossen heeft. Vandenbulcke beperkt verder de afval- en productieoverschotten tot een minimum. Al die initiatieven rond het product, het milieu en de mens bundelt de chocolatier onder de noemer Bulckies World.

Bekroning

Het derde generatie familiebedrijf met vestiging in de Oude Ieperseweg in Heule is trots op de tweede prijs. “Want de ISM-beurs is voor ons en voor de chocoladewereld een van de belangrijkste evenementen van het jaar”, vertelt CEO Jelle Vandenbulcke. “Het is de bekroning van het harde werk dat ons team in 2019 heeft verzet. En het bevestigt dat onze strategie rond kwaliteit en duurzaamheid van het product en de wereld errond de juiste beslissing is.”