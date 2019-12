Kortrijkse chef-koks maken hapjes om jongeren met beperkingen te steunen Peter Lanssens

02 december 2019

Dirkjan Decock van Taste and Colours, Felix Francois van Het Vliegend Tapijt, Matthias Speybrouck van Va et Vient en Martijn Defauw van Rebelle tonen hun hart voor De Warmste Week. De chef-koks maken op zondag 8 december vanaf 17 uur hapjes. Die verkocht worden in een tent voor café In De Wolken in de Begijnhofstraat 17 in Kortrijk. De opbrengst van de verkoop van de gerechtjes gaat integraal naar Accent van vzw De Kade. Die thuisbegeleidingsdienst helpt jongeren met visuele en meervoudige beperkingen van 0 tot 21 jaar. Accent steunt ook ouders, broers en zussen. De vier chef-koks signeren komende zondag ook ConFOODenties. Dat is een boek waarin ze op zoek gaan naar wat hen drijft. Ze delen in het boek verder enkele van hun kookgeheimen.

