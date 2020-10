Kortrijkse cafébazen zien zwarte sneeuw: “Omzetverlies, plannen voor winterterrassen op lange baan en personeel tijdelijk werkloos”

Kortrijk

De Kortrijkse cafébazen lijden nog meer, nu de regering-De Croo vanaf vrijdag 9 oktober strengere coronamaatregelen invoert . “Ik zet mijn personeel op tijdelijke werkloosheid en berg mijn plannen voor een winterterras op, omdat mijn omzet zal dalen”, zegt Mathieu Delberghe van ‘t Paleitje. We spraken ook met de uitbaters van Den Bras en Café 56 in Kortrijk en De Labberleute in Aalbeke. “De restaurants gaan nu de nieuwe cafés worden”, voorspelt Peter Deurinck van Den Bras.