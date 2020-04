Kortrijkse band Size Matters toont wereldwijd mensen in quarantaine: “Beklijvende gezichtsuitdrukkingen” Peter Lanssens

20 april 2020

17u03 0 Kortrijk De nieuwe elektropopband Size Matters nam kort voor de coronacrisis het nummer ‘Allein’ op. Toen Covid-19 in alle hevigheid losbarstte, besloot zangeres Nathalie Deschacht om vijftig verre vrienden en familieleden tot uit Australië en Amerika op te bellen. Het resultaat is een verrassende en emotionele videoclip in zwart-wit. “Sommige gezichtsuitdrukkingen zijn beklijvend”, vertelt Nathalie.

Het creatieve trio Nathalie Deschacht (36), Kristof Lazou (39) en Monica Villaroel Celsi (40) vormde in november 2019 de Kortrijkse band Size Matters. Vlak voor de coronacrisis ook bij ons begon, doken ze een studio in om nummers op te nemen, waaronder het nummer ‘Allein’. Toen de coronacrisis uitbrak, voelde Nathalie de drang om een videoclip van ‘Allein’ te maken. Ze belde via de videodienst Zoom verre vrienden en familie op en vroeg of ze hen enkele mocht filmen in hun isolement. “Iedereen vond het een leuk nummer en een leuke manier om zo in een clip te figureren”, zegt Nathalie. Want ‘Allein’ is Duits voor alleen, wat ons in deze tijden allemaal een beetje typeert.

Het vierde gezicht is van een vriendin, die in New York woont. Maar de stad ontvluchtte en nu ver weg van het Covid-19 epicentrum een huisje huurt. Ik zag op haar gezicht de slapeloosheid en de stress, waar ze in zit. Zangeres Nathalie Deschacht



Ook gekende Kortrijkse gezichten

“Het resultaat is beklijvend. Zo is het vierde gezicht van een vriendin, die in New York woont. Maar de stad ontvluchtte en nu ver weg van het Covid-19 epicentrum een huisje huurt. Ik zag op haar gezicht de slapeloosheid en de stress, waar ze in zit”, vertelt Nathalie. De mensen die in de montage zitten, vormen zowel qua leeftijd als achtergrond een gevarieerde mix. Zo deed de Belgische schrijver Elvis Peeters mee, maar ook een Amerikaanse piloot, een Colombiaanse kapper en heel wat gekende gezichten uit het Kortrijkse. Ik zou achter elke blik eigenlijk een heel verhaal kunnen neerschrijven.”

Nathalie Deschacht, die ook fotografe is, volgde speciaal zanglessen voor Size Matters. Kristof Lazou componeert de muziek. Hij heeft al wat ervaring in de muziekscene. Zo deed hij de toetsen bij elektro rockband Knights en hij speelt bij de band Gesman. De Chileense kunstenares Monica Villaroel Celsi, die sinds enkele jaren in Kortrijk woont, verzorgt live painting tijdens de optredens. “We zijn pas enkele maanden een muzikaal trio, maar het werkt”, vertelt Nathalie. “De nummers en de creativiteit blijven stromen.”