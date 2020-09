Kortrijks technologiebedrijf ScioTeq zoekt 20 medewerkers Peter Lanssens

13u18 0 Kortrijk De luchtvaartsector krijgt rake klappen door de coronacrisis, maar het in de luchtvaartsector actieve ScioTeq blijft overeind. Sterker nog, om te kunnen blijven groeien, is het Kortrijks technologiebedrijf op zoek naar twintig nieuwe medewerkers in productie en product ontwikkeling.

ScioTeq verstevigt zijn positie als de nummer één onafhankelijke display leverancier voor ‘missie kritische toepassingen’. “Bij de start van deze pandemie was het ook voor ons een bijzonder onzekere tijd. Beurzen werden geannuleerd en bij klanten en leveranciers werden de activiteiten teruggeschroefd, waardoor ook wij genoodzaakt waren om onze activiteiten tijdelijk te verminderen”, zegt Frank Timmermans, president van ScioTeq. “Dankzij de flexibiteit van onze werknemers konden we deze moeilijke periode toch overbruggen met een doelgerichte strategie. Dit leidde tot enkele mooie resultaten, onder andere bij verschillende traditionele luchtvaart klanten.”

Niet enkel in de luchtvaartsector haalde ScioTeq de voorbije weken en maanden enkele contracten binnen, maar ook in de defensie en security markt waarin het bedrijf ook actief is. De verwachtingen voor de rest van 2020 en 2021 zien er goed uit. “Sinds juli draaien we terug op volle capaciteit, met nog steeds respect voor de Covid-19 maatregelen natuurlijk. Sterker nog, om onze continuïteit en groei te blijven garanderen zijn we zelfs in deze onzekere tijden op zoek naar twintig nieuwe werknemers in productie en product ontwikkeling.”

Tot 2015 was ScioTeq nog een onderdeel van het Kortrijkse Barco. Sindsdien is ScioTeq een onafhankelijk bedrijf dat zijn eigen koers vaart. ScioTeq heeft al 35 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van de meest innovatieve visualisatieoplossingen in de luchtvaart, ‘air traffic control’ en defensie sector. Hun producten worden gebruikt in de lucht, op de grond en op zee. En leveren ‘missie kritische informatie’ aan klanten op enkele van de meest geavanceerde platforms op aarde.

