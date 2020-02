Kortrijks sp.a-schepen Weydts noemt Vlaams Belang parlementair Vermeersch fascist: “Ik neem er geen letter van terug” Gemeenteraadsvoorzitter Wouter Allijns roept iedereen tot fatsoen op Peter Lanssens

11 februari 2020

13u16 0 Kortrijk De spanningen tussen het stadsbestuur en Vlaams Belang blijven escaleren in Kortrijk. “Fascist”, riep schepen Axel Weydts (sp.a) maandagavond in de raad naar Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch. Dat gebeurde na een vraag over halal bij geleverde vleeswaren aan het OCMW. Vlaams Belang zelf wordt al lang aangewreven telkens met nepnieuws uit te pakken in Kortrijk. Gemeenteraadsvoorzitter Wouter Allijns (Team Burgemeester) roept iedereen tot fatsoen op.

Een vraag van Wouter Vermeersch naar het aandeel halal bij een levering van vleeswaren aan OCMW-instellingen liep uit de hand tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn in het stadhuis. Omdat Vlaams Belang in dat kader eerder al op Facebook een gemanipuleerde foto van een halal slagerij uit Marseille postte en er de boodschap ‘OCMW koopt de komende drie jaar bijna 800 kilogram halal-vlees aan. Stop de islamisering!’ bij plaatste.

Verleugenaar

Blijkt dat die 800 kilogram halal maar 1,23 procent is op een totaal van 63.000 kilogram vlees. “Meer nog: amper 0,57 procent van de 330.000 maaltijden die we jaarlijks bereiden is halal. Dat zijn per dag 5 maaltijden op een totaal van 908”, stelde schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a). Toen Vermeersch zich nog verweerde door onder meer te benadrukken dat het beeld van de Franse halal slagerij een bij iStock gekochte foto was, gingen de poppen aan het dansen. “Fascist! Fascistoïde praktijken!”, riep sp.a-schepen Axel Weydts. Vermeersch werd eerder door burgemeester Vincent Van Quickenborne ook al aangesproken als ‘verleugenaar’.

Ik verontschuldig me niet bij Vlaams Belang. Ik neem er geen letter van terug. Hun fascistoïde praktijken zijn realiteit. Ze doen aan de jaren ’20 en ’30 denken. Het moet stoppen, want ze hebben al meermaals de lijn overschreden. Schepen Axel Weydts

Haat zaaien

Het is dan ook het zoveelste incident. Want het is niet de eerste keer dat Vlaams Belang en vooral Wouter Vermeersch, die ook federaal parlementair is, wordt aangewreven telkens bewerkte foto’s en halve waarheden te hanteren om standpunten te verspreiden in Kortrijk. “Ik verontschuldig me bij de raad omdat ik maandagavond het debat en de sereniteit mee verstoord heb” reageert Axel Weydts. “Maar ik verontschuldig me niet bij Vlaams Belang. Ik neem er geen letter van terug. Hun fascistoïde praktijken zijn realiteit. Ze doen aan de jaren ’20 en ’30 denken. Het moet stoppen, want ze hebben al meermaals de lijn overschreden. Een voorbeeld is de valse beschuldiging dat onze burgemeester positief blies tijdens een alcoholcontrole. Ze verspreiden bewust leugens om mensen tegen elkaar op te zetten en om haat te zaaien. Zo werkt onze democratie niet.”

Ontoelaatbaar

Wouter Vermeersch is niet onder de indruk: “Fascist roepen in een gemeenteraad is ontoelaatbaar. Collega’s uitschelden is niet toegestaan. Daar is het huishoudelijk reglement duidelijk over. Linken leggen naar het fascisme getuigt van een gebrek aan fatsoen en respect. Maar ik zal het stadsbestuur, ondanks alle pogingen om ons de mond te snoeren, helaas moeten ontgoochelen. Wij zullen blijven spreken waar alle anderen zwijgen.”

Respect

Gemeenteraadsvoorzitter Wouter Allijns liet de raad maandagavond op vraag van Wouter Vermeersch schorsen om even met alle fractieleiders te kunnen overleggen. De bedoeling is dat dergelijke taferelen zich niet meer herhalen, in de gemeenteraad (en daarbuiten). “Ik roep alle raadsleden op om hun mandaat voortaan met het nodige fatsoen en waarheidsgetrouw uit te voeren, in en buiten de raad”, vertelt Wouter Allijns. “Verwijten, leugens en desinformatie kunnen niet. Zaken verdraaien en manipuleren, ook op sociale media trouwens, doe je als gemeenteraadslid niet. Voer politiek zoals het hoort: serieus, waardig en met het nodige respect.”