Kortrijks gezin zit door coronacrisis mogelijk tot eind maart in Iran vast Peter Lanssens

05 maart 2020

16u30 3 Kortrijk Het Kortrijks gezin dat na een vakantie in Iran Het Kortrijks gezin dat na een vakantie in Iran niet weg raakt , zit nu mogelijk zelfs tot eind maart vast in het West-Aziatische land. Want ook Iran is zwaar door het coronavirus getroffen. De terugvlucht met vliegmaatschappij Pegasus Airlines via Istanbul en zo verder naar Charleroi is onmogelijk. Omdat Turkije geen vluchten vanuit Teheran in Iran naar Istanbul toelaat.

“We hebben nu onze identiteitsgegevens aan de ambassade bezorgd, want Buitenlandse Zaken wil een goed overzicht van hoeveel Belgen er getroffen zijn in Iran”, vertelt Stephanie Verfaille. “Er is geen repatriëring voorzien. We moeten nu zelf op zoek naar eventuele beschikbare tickets op andere terugvluchten. Die niet via Istanbul vliegen. We logeren bij de mama van mijn man Amir. We worden hier met veel liefde ontvangen. Hoe we de tijd doden? Shoppen in lokale winkeltjes, op de Xbox spelen, beschermend gaan wandelen, noem maar op. Onze kinderen raken wel niet op Smartschool omdat het internet sterk gecontroleerd wordt in Iran. Het schoolwerk zal dus later ingehaald moeten worden. We raken enkel met geluk soms op Instagram en WhatsApp.”

