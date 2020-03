Kortrijks gezin dat door coronacrisis wekenlang in Iran vast zat, terug thuis Peter Lanssens

23 maart 2020

09u33 5 Kortrijk Een Kortrijks gezin dat sinds begin maart door de coronacrisis niet uit Iran weg raakte, komt terug op adem. Ze zijn sinds enkele dagen weer thuis, na een moeilijke zoektocht naar vliegtickets en een ultieme vlucht naar Londen. Waar ze, nadat een zakkenroller hen had beroofd, bijna weer gestrand waren.

Stephanie Verfaille (35), haar uit Iran afkomstige man Amir Badihi (41) en kinderen Arsham (15) en Lovely (14) trokken begin de krokusvakantie naar de Iraanse hoofdstad Teheran om er het huwelijk van de zus van Amir bij te wonen. Een droomreis, tot het coronavirus ook in Iran hard toesloeg en zo goed als alle vluchten naar en vanuit de hoofdstad Teheran geschrapt werden. Het oorspronkelijke plan om met Pegasus Airlines via Istanbul naar Charleroi terug te vliegen, mislukte, omdat Turkije de deur sloot. Een tweede plan met hulp van Travel Consulting uit Kortrijk, om met Aeroflot via Moskou naar Brussel te vliegen, liep ook mis, omdat ook Rusland de deur dicht deed.

We bleven tegenslag hebben, ook in Londen. In de metro werd de portefeuille van mijn man gestolen, waardoor we bijna de Eurostar naar Brussel niet konden nemen Stephanie Verfaille

Politie

Tot er alsnog een vlucht gevonden werd, met Iran Air naar Londen. “We brachten in Londen een nachtje door in een hotel bij King’s Cross Station”, vertelt Stephanie. “Maar we bleven tegenslag hebben. In de metro werd de portefeuille van mijn man gestolen, waardoor we bijna de Eurostar naar Brussel niet konden nemen. Gelukkig kregen we meteen hulp van de politie, de ambassade en een vriend van mijn man in Londen. Hij leende ons geld om ons vooruit te helpen.”

Kleine 5.000 euro

Na de Eurostar, nam het gezin in Brussel de trein naar Kortrijk. “Toen ik aan het station van Kortrijk aan een buschauffeur van De Lijn vertelde wat er ons allemaal overkomen was, mochten we gratis instappen, naar huis. Dat vonden we een mooie geste”, zegt Stephanie. Want de hele verplaatsing, van Teheran, via Londen en Brussel naar Kortrijk, kostte het gezin een kleine 5.000 euro. Een stevige uitgave, bovenop de andere reiskosten.

We zitten hier nu weer in een soort van lockdown. Maar het doet vooral goed om weer thuis te zijn. En alle genomen maatregelen zijn echt wel nodig Stephanie Verfaille

Balletjes in tomatensaus

Het gezin woont in de Brugsesteenweg. “Wat een feestelijke vakantie in Iran moest zijn, liep niet zoals gewenst”, vertelt Stephanie. “Maar we maakten er het beste van. Het was de eerste keer in tien jaar dat de hele familie nog eens samen was in Iran. We kregen veel liefde. Het huwelijk van de zus van mijn man, geannuleerd door de coronacrisis, wordt zeker later nog een groot feest. We danken alle mensen die ons hielpen en die bezorgd waren. Heel fijn ook dat bij het thuiskomen het favoriete eten van onze kinderen klaarstond: balletjes in tomatensaus met puree. Klaargemaakt door hun oma Christine Sameyn. We zitten hier nu ook weer in een soort van lockdown. Maar het doet vooral goed om weer thuis te zijn. En alle genomen maatregelen zijn echt wel nodig.”