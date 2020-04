Kortrijks dansproject in quarantaine krijgt respons tot uit Maleisië: “Zelfs Cirque du Soleil doet mee” Peter Lanssens

20 april 2020

06u51 14 Kortrijk Danseres en choreografe Agnieszka ‘Agi’ Romek (40) uit Kortrijk krijgt wereldwijd respons op haar oproep om in quarantaine dansclips van 30 seconden te maken. Met een eigen choreografie, op zelfgekozen muziek. “We doorbreken met het project de sociale en artistieke isolatie”, vertelt de Kortrijkzane. Er zijn al zo’n 40 clips, tot uit Maleisië. Ook het Cirque du Soleil doet mee.

Agi nodigt choreografen en dansers van alle mogelijke stijlen uit. “Het doel is tot een intens kunstwerk te komen. En om het filmproject uiteindelijk aan een groot publiek te tonen, van zodra Covid-19 verslagen is. De reeks kleine video’s tonen emoties die in coronatijden door ons lichaam gaan zoals woede, angst, verlies en stilte”, zegt Agi Romek. Er komt opmerkelijk veel internationale respons op haar verbindende project. Zo zijn er al clips ingestuurd uit het door Covid-19 zwaar getroffen Spanje, Italië en New York in de USA. Er komen er zelfs van nog verder: tot uit Japan en Maleisië. Ook dansers van befaamd internationaal gezelschap Cirque du Soleil en een solist van het Dutch National Ballet in Nederland stuurden al clips in. Vooral omdat het fijn is om wereldwijd mensen in hun eigen stijl te zien dansen. Wie zin heeft om een video van 30 seconden te maken, post die via de Facebookpagina 30s Project. Of stuurt de video met wat verduidelijking via mail naar info@ar-creations.be. Het project wordt mee in goeie banen geleid door kunstenplatform ARC.



