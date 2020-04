Kortrijks burgemeester: “Hou allemaal vol. Dan houden we in 2021 grote paaseierenraap aan verlaagde Leieboorden” Peter Lanssens

12 april 2020

10u05 18 Kortrijk De coronamaatregelen wegen bij steeds meer mensen mentaal zwaar door. Maar als we nu de teugels laten vieren, valt ook de zomer zeker in het water. De Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne lanceert op Pasen een oproep om allemaal samen vol te houden. “Want alleen dan wordt het stap voor stap beter. En dan kunnen we volgend jaar, aan de verlaagde Leieboorden, een grote paaseierenraap houden. Voor alle Kortrijkse kinderen en hun grootouders.”

“Beste Kortrijkzanen, vandaag is het Pasen”, vertelt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) in zijn derde videoboodschap aan de bevolking, sinds het uitbreken van de coronacrisis. “Maar toen 2020 begon, kon niemand zich voorstellen dat we die eerste warme lentedagen op zo’n manier zouden beleven. Het publieke leven dat stilgevallen is. Schrik hebben dat de meest kwetsbaren onder ons ziek worden. Zich zorgen maken hoe je je onderneming door de crisis loodst. Dag en nacht in de weer zijn als arts of als verpleger om mensen te redden. En dan aan kleine kinderen te moeten uitleggen dat Pasen dit jaar zonder opa en oma zal zijn. Omdat zoiets onschuldig als een kus of een knuffel, vandaag gevaarlijk is. We leven in vreemde tijden. En toch…”

Pasen is een feest van hoop. Die hoop leeft. Kortrijkzanen zijn creatieve en positieve mensen. In goede tijden. Maar ook als het moeilijker gaat. Dan komt het beste in ons boven. Als we allemaal samenwerken, is er veel mogelijk. Vincent Van Quickenborne



Warmte

“Pasen is een feest van hoop. En die hoop die leeft. Kortrijkzanen zijn creatieve en positieve mensen. In goede tijden. Maar ook als het moeilijker gaat. Want dan komt het beste in ons boven. Als we allemaal samenwerken, dan is er veel mogelijk. We zien dat in de honderden vrijwilligers die zich vandaag inzetten. Inzetten voor hun buren. Of telefoneren naar ouderen om te vragen hoe het met hen is en of ze iets kunnen doen. We zien dat bij ondernemers die het roer omgooien en zich vandaag anders gaan organiseren. De kleine platenzaak die met de moto thuis levert. Restaurants die take away organiseren. We zien dat ook in de warmte van vele Kortrijkzanen.”

“De jonge gast (Bo D’Alwein, red.) die muziek speelde op de binnenkoer van een rusthuis (woonzorgcentrum De Weister in Aalbeke, red.) omdat de bewoners niet buiten mogen komen. De vele beren die achter een raam worden geplaatst om kleine kinderen te plezieren tijdens een wandeling. Of grootouders die paaseieren ophangen aan een verkeersbord. Waar de kleinkinderen ze ophalen.”

Paaseitjes

“Beste Kortrijkzanen, Pasen is dit jaar anders dan andere jaren. Maar ik beloof u, als we allemaal samen volhouden, dan wordt het stap voor stap beter. En dan kunnen we volgend jaar, hier aan de verlaagde Leieboorden, een grote paaseierenraap organiseren. Voor alle Kortrijkse kinderen en hun grootouders. Zo kunnen ze hand in hand op zoek gaan naar die paaseitjes. Ik kijk er nu al naar uit. Intussen… zorg goed voor uzelf en voor elkaar. Zalig Pasen.”