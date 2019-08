Kortrijks blond biertje Betty B. is wereldkampioen: “Japanners tonen interesse” Peter Lanssens

11 augustus 2019

09u06 0 Kortrijk Het beste rijstbier van de wereld. Die titel kreeg het blond biertje Betty B. op de World Beer Awards in Londen. De award opent deuren voor Bossuwé Brewing. “Japanse importeurs tonen interesse”, zeggen Géraldine Legein (24) en Gaëtan Vandenbulcke (31). “De productie van Betty B. zit in een stijgende lijn.”

Goud voor Bossuwé Brewing, met thuishaven op de Pottelberg in Kortrijk, op de World Beer Awards. Een topprestatie op een van de meest prestigieuze bierwedstrijden van de wereld, met zo’n 3.000 deelnemers. Het Kortrijks blond biertje Betty B., een artisanale pils op basis van rijst, won er in de categorie Worlds Best Rice Speciality. Zelfs rijstspecialisten uit Japan legden de duimen voor de Kortrijkzanen. Kan tellen. “Het is bij ons minder bekend dat een brouwer ook rijst als graan voor een bier kan gebruiken”, vertellen Géraldine Legein en Gaëtan Vandenbulcke. “Het maakt het bier beter doordrinkbaar en lichter verteerbaar. Er zit heel veel smaak in Betty B. (de naam blijft een mysterie, red.) En het alcoholgehalte van 5,5 procent is niet te hoog.”

De interesse in het blond biertje groeit in Vlaanderen, zeg maar in heel het gebied ten westen van Brussel. Ook in Noord-Frankrijk, zoals in Rijsel, krijgen we goeie reacties. Nederland begint Betty B. ook stilaan te kennen. En dan is er nog de concrete interesse van Japanse importeurs, wat toch wel straf is. Géraldine Legein en Gaëtan Vandenbulcke

Mosselen met Betty B.

Betty B. is in opmars. Veel mensen smaken de sensueel hoppige droge en lichte pils, met een mooie plantaardige bitterheid. Verfrissend en met een lange, zachte nasmaak. Het blond biertje werd tweeënhalf jaar geleden gelanceerd. Er zijn al tientallen horecazaken in Kortrijk die Betty B. serveren. “De productie, we brouwen bij Eutropius in Menen, kent jaarlijks minstens een verdubbeling”, zeggen Géraldine Legein en Gaëtan Vandenbulcke. “We produceren zo’n 250 hectoliter per jaar van Betty B. Vooral op vat en sinds nog niet zo lang trouwens ook in blik. Zo is een blikje Betty B. al populair op feesten en festivals. We verruimen onze horizonten met Betty B. De interesse in het blond biertje groeit in Vlaanderen, zeg maar in heel het gebied ten westen van Brussel. Ook in Noord-Frankrijk, zoals in Rijsel, krijgen we goeie reacties. Nederland begint Betty B. ook stilaan te kennen. En dan is er nog de concrete interesse van Japanse importeurs, wat toch wel straf is. Er lopen verkennende gesprekken. Het leuke is verder dat er veel creativiteit rond Betty B. hangt. Zo zien we dat de pils ideaal is voor bij visgerechten, zoals een tongfilet met citroen en dille. Er worden zelfs al mosselen met Betty B. gemaakt, heerlijk toch.”

Internationaal streekbierenfestival

Betty B. is één van de paradepaardjes van Bossuwé Brewing. De andere biertjes die er momenteel vast in het aanbod zitten zijn The I-Pits-A (winnaar Best American IPA in België op de World Beer Awards, red.), Pale-Alien Abduction, A.G.N.A.T. en The Pattaya Paradigm. Er werken drie voltijdse krachten bij Bossuwé Brewing, met naast Géraldine en Gaëtan ook Ruben Vandenberghe. Wie de biertjes met klinkende namen van Bossuwé Brewing wil proeven, kan dat op het komende internationaal streekbierenfestival in Zwevegem op woensdag 14 en donderdag 15 augustus. Info: www.bossuwe.com en op www.flanderseventsvzw.be.