Kortrijks bedrijf installeert 35 houdertjes met ontsmettingsalcohol in en rond Guldensporenstadion Peter Lanssens

11 september 2020

16u00 0 Kortrijk Ontsmettingszuil.be installeerde in en rond het Guldensporenstadion 35 dispensers met ontsmettingsalcohol. Nu KV Kortrijk er zondagavond 13 september tegen Moeskroen speelt. Ontsmettingszuil.be installeerde in en rond het Guldensporenstadion 35 dispensers met ontsmettingsalcohol. Nu KV Kortrijk er zondagavond 13 september tegen Moeskroen speelt. Het is de eerste match in het stadion waarbij weer deels publiek welkom is . “We zijn als KVK-supporters fier om aan dit project mee te werken. Het is leuk om iets terug te kunnen doen voor de club”, zeggen zaakvoerders Jacob Leysen, Victor Desmet en Frederic Vannieuwenborg.

Een derde van de capaciteit van het Guldensporenstadion is beschikbaar zondag, voor de eerste coronaproof thuismatch met supporters van KVK. Het zal al een stuk aangenamer voetballen zijn, dan in een leeg stadion. Alle abonnementshouders, die een ticket reserveerden, zijn welkom. Ze worden via zes toegangen het stadion in en uit geloodst. Onder meer daar zullen de dispensers van Ontsmettingszuil.be staan. Een mondmasker is verplicht, in het stadion, ook tijdens de match. “We kijken er allemaal enorm naar uit om terug veilig te kunnen genieten van een match van ‘de veekaa’. Nu nog een mooie thuiszege en alles komt in orde”, besluiten de zaakvoerders.

Hun houdertjes met ontsmettingsalcohol staan ook al in tal van handelszaken. De zuilen uit staal en hout zijn in trek voor hun warme design en ook door de mogelijkheid om een zuil te personaliseren.

Meer info staat op www.ontsmettingszuil.be.