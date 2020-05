Kortrijk zoekt nieuwe belleman of -vrouw: “We willen zo de geest van Peter Caesens laten verder leven” Peter Lanssens

25 mei 2020

11u55 0 Kortrijk Kortrijk zoekt een nieuwe belleman of -vrouw. De eerste belleman van Groot-Kortrijk, Peter Caesens (57), kwam begin maart om het leven tijdens een Kortrijk zoekt een nieuwe belleman of -vrouw. De eerste belleman van Groot-Kortrijk, Peter Caesens (57), kwam begin maart om het leven tijdens een nachtelijke brand in zijn woning . “Een belleman maakt deel uit van de ziel van onze stad. We laten zo de geest van Peter Caesens verder leven”, vertelt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). De nieuwe belleman of -vrouw wordt wellicht begin september aangesteld tijdens de Rollofeesten in Rollegem.

De lat ligt hoog. Peter Caesens opvolgen, die een kleine twintig jaar belleman was, is een uitdaging. “Je kon Peter niet in één hokje stoppen”, vertelt zijn broer Maarten. “Hij was spontaan, wist veel, was met zijn humor een sociale ijsbreker, was een soort gids, deurwaarder en bodyguard tegelijk, had goeie voelsprieten, noem maar op. De nieuwe belleman of -vrouw mag vooral zichzelf niet verloochenen. Hij of zij moet steeds zichzelf blijven.”

Hoe organiseer je zo’n verkiezing? “Er is volgens de Orde van de Bellemannen eigenlijk geen vaste procedure voor”, vertelt Bernard Pauwels van Erfgoed. “Kandidaten kunnen zich tot 15 juli aanmelden. Stel uzelf schriftelijk voor en motiveer waarom u de ideale belleman of -vrouw van Groot-Kortrijk zou zijn. En maak een filmpje, om uw spraakvaardigheid te tonen. Kandidaten zijn meerderjarig. In Kortrijk wonen hoeft niet”, aldus Pauwels.

Hij of zij moet een duidelijke band met Kortrijk hebben. Een Waregemnaar kan nooit belleman of -vrouw worden. schepen van Cultuur Axel Ronse



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Mensenmens

“Hij of zij moet wel een duidelijke band met Kortrijk hebben. Zo kan een Waregemnaar nooit onze belleman of -vrouw worden”, pikt schepen Axel Ronse met een knipoog in. “Het is meer dan een protocollaire functie. Een belleman of -vrouw is een spreekbuis. Die tijdens plechtigheden en evenementen tussen officiële instanties en het publiek staat. Om de mensen als stadsomroeper met een stukje assertiviteit en liefst ook met een kwinkslag toe te spreken. De nieuwe belleman of -vrouw krijgt meteen een mooie extra taak, als één van de ambassadeurs van de kandidatuur van Kortrijk als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030. We gaan voor een mensenmens.”

De stad hoopt drie tot vijf finalisten voor te stellen op de Rollofeesten in Rollegem. De keuze voor de Rollofeesten is niet toevallig. Peter Caesens werd via die feesten, nadat zijn voorganger Edwig Demey naar Geluwe verhuisde, vanaf 2001 belleman van Groot-Kortrijk. De finalisten leggen op de zaterdag van de Rollofeesten, dat zal als de coronamaatregelen het toelaten op 5 september zijn, enkele proeven af. “Zo gaan de finalisten via een korte roep, met maximum 50 woorden, het programma van de Rollofeesten aankondigen”, zegt Mickel Schepens, voorzitter van de Rollofeesten. “Want een krachtige stem is natuurlijk belangrijk voor een belleman of -vrouw.”

Nieuwe bel en uniform

De proeven worden door een jury beoordeeld. Daarin zetelen -broer van Peter- Maarten Caesens, voorzitter van de cultuurraad Lieven Maertens, Gilbert Demaringo van de Orde van de Bellemannen, voormalig belleman Edwig Demey en Vanessa Malisse namens de organisatie van de Rollofeesten. De nieuwe belleman of -vrouw van Groot-Kortrijk wordt nog tijdens de Rollofeesten officieel voor onbepaalde tijd benoemd. Hij of zij heeft dan het alleenrecht om op te treden op het grondgebied van Groot-Kortrijk. De stad Kortrijk biedt de belleman of -vrouw een bel aan. Een nieuwe, niet de bel die Peter Caesens gebruikte. Want die is na de brand niet meer bruikbaar. De stad biedt ook een officieel uniform aan, eventueel aangepast naar de wensen van de winnaar.

Zin om mee te doen? Info op www.kortrijk.be/nieuws/verkiezing-nieuwe-belleman.