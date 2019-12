Kortrijk zoekt inwoners met straffe verhalen Peter Lanssens

04 december 2019

12u05 0 Kortrijk De stad Kortrijk zoekt mensen die over hun straffe levensverhalen willen vertellen. “Jong of oud, geboren in Kortrijk of juist niet, het maakt niet uit”, zegt Souad Abihi, programmaregisseur samenleven in Kortrijk. De verhalen komen vanaf januari 2020 in het stadsmagazine.

“Als jij iets bijzonders meemaakte, komen we graag naar je luisteren”, zegt Souad Abihi. “Kende jij een ongelooflijke tegenslag, maar kwam je daar sterker uit? Bots je al dan niet door een beperking op bepaalde problemen of help je anderen om die problemen te overwinnen? Groeide je op in oorlog of armoede? Legde jij letterlijk of figuurlijk een lange weg af op zoek naar beter? Of streef jij je dromen achterna en heb je grootse plannen? Wil jij met jouw getuigenis anderen inspireren of op zijn minst de ogen openen? Of ken je iemand die dat misschien wel wil? Neem dan contact met ons op.” Mail naar Souad.Abihi@kortrijk.be of tel. 0479/15.25.43.