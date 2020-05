Kortrijk zet voortaan maairobots op sportgrasvelden in: “Milieuvriendelijk en kwaliteit ligt veel hoger” Peter Lanssens

25 mei 2020

06u30 0 Kortrijk Maairobots onderhouden tegen 2023 alle sportgrasvelden in Kortrijk. De eerste drie rijden nu al in Marke, Heule en Aalbeke rond. Totale investering: 118.000 euro. Kortrijk kiest na een marktanalyse voor Belrobotics. Die firma kwam er als beste uit. “De toekomst is aan onbemande voertuigen en robots”, vindt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “De maairobots leveren een hogere kwaliteit en zijn milieuvriendelijker dan de gewone zitmaaiers.”

Kortrijk is niet de eerste centrumstad die een maairobot inzet. Het is wellicht wel de eerste stad die op vrij korte termijn alle sportgrasvelden door zo’n robots wil laten onderhouden. De eerste drie maairobots onderhouden sinds kort sportgrasvelden in het sportcentrum Olympiadeplein in Marke, bij KFC Aalbeke en bij Noordstar Heule. De groene maairobots maaien de sportgrasvelden helemaal zelfstandig. “Het enige wat je moet doen is een draad rond het sportgrasveld spannen. Zo weet de maairobot dankzij sensoren in het toestel precies tot waar het kan rijden”, zegt Steven Verslijpe, zaalwachter in het sportcentrum Olympiadeplein in Marke.



Het maaibeheer van sportgrasvelden moet top zijn. “Een elektrische maairobot levert een hogere kwaliteit van het maaibeeld af en is milieuvriendelijker dan een zitmaaier op diesel”, legt Arne Vandendriessche uit. “Een maairobot is ook lichter dan een zitmaaier. Dat komt de effenheid van het terrein ten goede. Nog voordelen: door de stille werking is er geen geluidsoverlast voor medewerkers en omwonenden, de aankoop en het onderhoud is goedkoper dan een zitmaaier en het maairegime is constanter en minder weersafhankelijk omdat de impact van een maairobot op het terrein kleiner is. Er zit minstens tien jaar garantie op elke maairobot.”

Door maairobots in te zetten, sparen we een werkdag per week uit voor andere taken. Een voorbeeld hier in Marke is het onderhoud van de looppistes. Zaalwachters Jürgen Demeyere en Steven Verslijpe

Mulching

Er werden voor de aankoop van de robots eerst testen uitgevoerd op de velden van sportcentrum Weimeersen in Rollegem. Dat was in het najaar van 2018. “Als er een obstakel op het veld ligt of er komt iemand te dicht bij de robot staan, vertraagt het of slaat het af, dankzij sensoren”, vertelt zaalwachter Steven Verslijpe. “Er zit ook een grote rode stop knop op.” De Parcmow heeft drie zwevende maaikoppen en negen roestvrij stalen messen. Waardoor een perfecte continue mulching (de grond met het versnipperde gras bedekken, red.) verzekerd is. Het sportgrasveld wordt zo ook gezonder. Het gemiddeld jaarlijks energieverbruik is 580 kWh. De Parcmow kan tot twaalf uur zelfstandig rijden en laadt zichzelf binnen de 80 minuten weer op, met een vast laadpunt.

Het inzetten van maairobots is ook goed nieuws voor de werknemers op de sportsites. “Machines doen best eenvoudige en repetitieve taken. De medewerkers hebben zo meer tijd voor complexere taken”, benadrukt Arne Vandendriessche. “Door maairobots in te zetten, sparen we een werkdag per week uit voor andere taken”, pikken zaalwachters Steven Verslijpe en Jürgen Demeyere in. “Voorbeelden hier in Marke zijn het onderhoud van de looppistes en het kunstgrasveld.”

“We kijken trouwens om in de toekomst nog meer robots in te zetten. Zo bekijken we de haalbaarheid van elektrische straatvegers, dankzij real-time gps”, besluit Arne Vandendriessche.



Negentien sportgrasvelden

De eerste drie maairobots rijden sinds kort rond. Tegen 2023 komen er nog eens zes bij, om alle negentien sportgrasvelden op de negen sites in Groot-Kortrijk te onderhouden. Er komen in 2021 nog maairobots bij White Star Bellegem en in het sportcentrum Lange Munte, in 2022 bij SV Kortrijk en in de sportcentra Ter Biezen in Bissegem en Weimeersen in Rollegem en in 2023 in het sportcentrum Wembley.