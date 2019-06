Kortrijk zet hittenoodplan in gang: “Hou kwetsbare buurtbewoners in het oog” Peter Lanssens

21 juni 2019

16u29 9 Kortrijk De eerste hittegolf van de zomer komt er volgende week aan, met temperaturen tot bijna 40 graden. De stad Kortrijk zet een hittenoodplan in gang en roept Kortrijkzanen op om vooral kwetsbare buurtbewoners en ouderen extra in de gaten te houden.

Wie problemen heeft of ziet door de hitte en die niet zelf kan oplossen, kan tijdens de kantooruren van 9 tot 17 uur het meldpunt 1777 contacteren. Buiten de kantooruren en bij dringende gevallen bel je de politie op het nummer 1701 of het noodnummer 101. Ouderen die afkoeling zoeken, zijn welkom in wijk- en woonzorgcentra. De stad kan ook maaltijden aan huis laten leveren, vervoer regelen voor wie bijvoorbeeld naar een wijkcentrum wil of boodschappen laten doen. Nog meer tips zijn terug te vinden op de site www.warmedagen.be.

Wildzwemmen verboden

Stadsmedewerkers die buiten werken, volgen van maandag 24 tot en met vrijdag 28 juni een speciale zomerregeling. Ze werken van 5 tot 13 uur en nemen meer pauzes. Wildzwemmen in de Leie of het kanaal Bossuit-Kortrijk is verboden, voor iedereen. Het is gevaarlijk, onder meer omdat koude onderstromen je spieren kunnen verkrampen. De politie controleert en bestraft overtreders met GAS-boetes. Voor wie een hond heeft, laat die niet achter in de auto. Een stilstaande wagen wordt in de zon snel heet, zelfs al staan de ramen een stukje open. Meer info staat op www.huisdierinfo.be/dieren-en-warm-weer.

Openluchtbaden

Wie zich wil verfrissen, kan in de openluchtbaden van het zwembad Weide terecht, waar dit weekend trouwens een parkbar en een spectaculaire dubbele buikschuifbaan openen. Het openluchtbad in de Abdijkaai opent pas op 29 juni.