Kortrijk zet daklozen met corona in quarantaine in leegstaande zorgflats Peter Lanssens

24 maart 2020

18u13 0 Kortrijk Kortrijk heeft een opmerkelijke oplossing klaar voor daklozen met corona. “We zetten hen in quarantaine, in leegstaande zorgflats”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a). “Om het risico dat ze anderen besmetten, tot een minimum te beperken.”

Een besmette dakloze diende zich recent aan in de huidige dagopvang voor daklozen, in wijkcentrum Overleie. “Waar de koorts van iedere persoon gemeten wordt”, vertelt De Coene. “De betrokkene had koorts en werd naar het triagecentrum in De Zonnewijzer gestuurd. Na verder onderzoek bleek het om corona te gaan. We hebben de persoon in quarantaine laten zetten in een woning, maar er is ondertussen een meer gestructureerde aanpak.”

Akkerwinde

Indien er nog daklozen met corona zijn, worden die voortaan naar negen beschikbare leegstaande zorgflats van het vroegere Akkerwinde in de Sint-Denijsestraat gestuurd, palend aan het gewezen woonzorgcentrum Lichtendal. Het hele complex tussen de hogeschool Vives en de universiteit Kulak is verlaten, sinds de bouw en opening van het nieuwe woonzorgcentrum De Zon in Bellegem. “Daklozen die corona hebben, kunnen niét naar de permanente nachtopvang in de Tuighuisstraat of de uitgebreide nachtopvang in jeugdherberg Groeninghe”, vertelt Philippe De Coene. “Want anders riskeren we dat ze het virus aan anderen doorgeven. Door hen in zo’n flat in quarantaine te zetten, tijdens de coronacrisis, verminderen we dat risico. We maken in zo’n gevallen ook afspraken rond het voorzien van maaltijden en we regelen internet en een tv-aansluiting in de flats. Alle normale dingen om er te kunnen verblijven. We voorzien zelf wel geen ziekenzorg. Indien dat nodig is, moeten ze naar ziekenhuis AZ Groeninge. De maatregel geldt voor individuele daklozen en dakloze koppels en gezinnen.”

Capaciteit is voldoende

Tot slot nog dit: de nachtopvang voor daklozen in Kortrijk staat tijdens de coronacrisis niet langer onder druk. Sinds de uitbreiding naar jeugdherberg Groeninghe. “Er zijn momenteel in totaal veertien van de zestien bedden bezet, we hebben dus nog een beetje capaciteit over”, besluit schepen Philippe De Coene.