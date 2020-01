Kortrijk zet coaches in tegen klimaatopwarming: “Alle inwoners krijgen gratis advies over natuurvriendelijke tuinen” Peter Lanssens

28 januari 2020

13u07 12 Kortrijk “Een stukje extra natuur in elke tuin binnenbrengen.” Dat is het motto van vijf tuincoaches. Ze geven vanaf nu aan alle Kortrijkzanen gratis advies over hoe ze hun tuin natuurvriendelijk kunnen inrichten en beheren als wapen tegen de klimaatverandering en steeds extremere weersomstandigheden. Kortrijk trekt 125.000 euro uit voor het project Tuincoach, dat loopt tot eind 2024. Het doel is om in die periode zeker 500 tuinen meer biodivers te maken in Kortrijk.

Minder gazon en verharding en meer bloemen-, planten- en kruidenrijke tuinen. Dat wil Kortrijk bekomen. Want door in te zetten op biodiversiteit, ga je het verdwijnen van waardevolle planten en insecten en kleine zoogdieren tegen en krijg je een aangenamere stadsomgeving. De tuincoaches geven gratis advies en gaan zelf aan huis. Kortrijk is de eerste stad in Vlaanderen die tuincoaches inzet. “We horen vaak ‘we willen iets voor het klimaat doen, maar weten niet wat’. Begin in je eigen tuin. Er is geen betere plaats, je hebt er alles zelf in de hand. Het is fantastisch om mensen in dat verhaal mee te trekken”, zeggen tuinexperten Wannes Ureel, Lander Vander Bauwhede, Carl Vandenberghe en Bert Benoit. “Als iedereen zich een beetje inzet, houden onze tuinen tot 900.000 ton extra koolstof vast. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven”, zegt schepen van Natuur Bert Herrewyn (sp.a).

Het is niét juist dat het inrichten en onderhouden van een natuurvriendelijke tuin veel werk vraagt. Het kan eenvoudig en plezant en het hoeft zeker niet duur te zijn. Tuincoach Carl Vandenberghe

Eenvoudig, plezant en niet duur

Kortrijkzanen kunnen vanaf nu op www.kortrijk.be/tuincoach aangeven welk type tuin het best bij hen past: stadstuin, wijktuin, landschappelijke tuin of eettuin. Daarna geef je je wensen door, waarna de tuincoach met de juiste expertise langskomt om te zien wat er allemaal kan. “Het is niét juist dat het inrichten en onderhouden van een natuurvriendelijke tuin veel werk vraagt”, benadrukt Carl Vandenberghe. “Het kan eenvoudig en plezant en het hoeft zeker niet duur te zijn.” De tuincoach maakt telkens een rapport en vlekkenplan (schematisch overzicht) op, waarmee inwoners aan de slag kunnen.

Ontspannend

“Zeg niet dat we nu voor totaal verwilderde tuinen pleiten, want dat klopt niét”, benadrukt schepen Herrewyn. “We maken van jouw tuin die minder werk vereist en die meer natuur en biodiversiteit in de stad creëert. Een tuin met plaats voor kinderen om te ravotten, maar ook voor fruitbomen en een ‘sneukelhaag’. Bessen, kruiden of groenten telen, dieren zoals kikkers en amfibieën met waardevolle plantensoorten helpen: alles kan. Aangezien in Kortrijk het landschap voor 11,7 procent uit tuinen bestaat, kunnen we veel bereiken. Zo kunnen we bijvoorbeeld het hitte-eilandeffect tijdens de zomer tegengaan. Een natuurvriendelijke tuin is ook nuttig bij extreme weersomstandigheden, want hij vormt een natuurlijke buffer tegen langdurige droogte, wateroverlast, wind en luchtvervuiling. Ook belangrijk: omdat het zo hard gaat in onze maatschappij, zoeken steeds meer mensen de natuur op om tot rust te kunnen komen. Onze tuincoaches trekken die natuur in je eigen tuin binnen. Wat ontspannend en geestverruimend werkt.”

We willen van elke tuin een paradijsje maken. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo is een klimplant een zeer goeie nestplant voor vogels en insecten. Je kan ook een gaatje in een tuinmuur maken, handig voor egels. Of met verwerkt snoeihout een takkenwal maken, waar kleine zoogdieren en vogels kunnen nesten en schuilen. De tuinexperten

Klimpant

Ben Holvoet uit de Passionistenlaan is de eerste Kortrijkzaan die zijn tuin door een coach onder handen laat nemen. “Mijn vriendin en ik hebben geen groene vingers. Maar we willen genieten van onze tuin en ons steentje bijdragen tot een beter klimaat”, aldus Ben Holvoet. “We maken het echt niet moeilijk, we willen van elke tuin een paradijsje maken”, vertellen de tuinexperten. “De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo is een klimplant een zeer goeie nestplant voor vogels en insecten. Je kan ook een gaatje in een tuinmuur maken, handig voor egels. Of met verwerkt snoeihout een takkenwal maken, waar kleine zoogdieren en vogels kunnen nesten en schuilen. Ze vinden er ook voedsel omdat er insecten op en in het hout zitten. Snoei ook niet alles drie keer per jaar kort. Geef de bloemen een kans. Wacht bijvoorbeeld tot na juli om een ligusterhaag te snoeien, want die levert veel nectar en daar komen massa’s bijen op af.”

Gesloten systeem

“Hergebruik ook zaken. Maak van een muurtje bijvoorbeeld een zitbank. Vorm bomen die ergens te dicht tegen staan om tot knotbomen. Plant een hazelaar en maak later van een stevige tak de hipste wandelstok of borstelsteel die je ooit hebt gezien, noem maar op. Het is vooral belangrijk om een gesloten systeem te hebben in je tuin. Verwerk bijvoorbeeld altijd snoeihout in je tuin. Het is voedsel voor dieren en planten en het onderdrukt onkruid”, aldus de experten. Tot slot: de vijfde partner van Het Tuincoach team in Kortrijk is de Vereniging voor Ecologisch Leren en Tuinieren (Velt). De stad betaalt de coaches tot eind 2024, per bezoek. “Als het een enorm succes is, kunnen we het budget van 125.000 euro nog optrekken”, besluit schepen Herrewyn.