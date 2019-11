Kortrijk zet boot met bar en optredens in om verkeersinfarct te vermijden tijdens Warmste Week Ook toeristentreintje en fietstaxi’s brengen bezoekers naar Nelson Mandelaplein Peter Lanssens

19 november 2019

17u28 7 Kortrijk De Warmste Week van Studio Brussel palmt van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december het Nelson Mandelaplein in. Er worden minstens 100.000 bezoekers verwacht. In een poging een verkeersinfarct te vermijden, komen er ook alternatieve én originele vervoermiddelen. Of wat denkt u van een boot op de Leie en een toeristentreintje en fietstaxi’s in het stadscentrum?

Voorkomen dat het verkeer geen weg meer op kan, wordt een uitdaging tijdens De Warmste Week, nu de werken voor een nieuwe stationsbuurt volop bezig zijn. De gespecialiseerde onderneming Scelta Mobility zal de stad Kortrijk op het vlak van mobiliteit begeleiden tijdens die drukke periode. Wie niet te ver woont en de auto thuis kan laten, kan speciaal voor De Warmste Week de boot Mimino nemen. “We kunnen 130 passagiers per tocht aan”, zegt mede-eigenaar Vahan Hovhannisyan. “En we bieden koffie en warme chocomelk aan.”

Bar en verrassingsoptredens

“De boot heeft een bar en sfeerverlichting en krijgt kerstbomen”, zegt Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne. “Terwijl er verder verrassingsoptredens op de boot gaan zijn en je er ook een reporter van Studio Brussel zal kunnen ontmoeten.” En wie dat wil, kan zijn of haar fiets meenemen op de boot. Het schip vaart gratis uit van zaterdag 21 tot en met dinsdag 24 december, telkens met vertrek om 11, 13.30, 16, 18.30 en 20.30 uur aan de Leiebrug op de grens van Wevelgem en Lauwe. De tocht naar Kortrijk duurt zo’n 45 minuten. Terugvaren kan telkens om 12.15, 14.45, 17.15 en 19.30 uur, met start ter hoogte van café-bistro Balthazar. De boot die periode huren, kost 13.000 euro. De stad Kortrijk betaalt twee derde, de gemeente Wevelgem de rest. “We investeren heel graag mee in deze Warmste Boot, die Kortrijk en Wevelgem via de Leie verbindt”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve van Wevelgem. De boot is ook interessant voor wie in Lauwe, Marke of Bissegem woont.

Vrije bijdrage

De stad Kortrijk zet verder een toeristentreintje in dat van 21 tot en met 24 december tussen 13 en 18 uur om het kwartier in een lus langs het station, het stadhuis en het Mandelaplein zal rijden. Verder rijden twee fietstaxi’s van de Wijkteams op regelmatige tijdstippen rond, tussen het station en Mandelaplein. De bestuurders vragen een vrije bijdrage voor het Boothuis, een vzw die een vrijetijdswerking uitrolt voor kwetsbare jongeren.

Speciale NMBS-formule

Wie toch met de auto komt tijdens de Warmste Week, wordt doorverwezen naar randparkings op Hoog Kortrijk zoals die van Syntra West, Kulak, Vives, Xpo en Decathlon. “Er zullen van daar shuttlebussen naar de achterkant van het station rijden en terug”, zegt coördinator Carine Coigné. Je kan ook centrumparkings gebruiken. Maar die dienen eigenlijk eerder voor shoppers tijdens die periode. Wat vooral aangeraden wordt, is de trein nemen. De NMBS werkt aan een speciale formule, waarover later meer. Vives-studenten zorgen voor een onthaal aan het station. Vandaar vertrekt een vaste looplijn naar het Mandelaplein: via de Albertstraat, Leopold I-straat, Nolfstraat en tunneltje onder de R36. Andere looplijnen starten op de Grote Markt en het Schouwburgplein en pikken respectievelijk via de Rijselse- en Palfijnstraat in op de route tussen het station en Mandelaplein.

Er zal niet de hele nacht door muziek zijn op het Mandelaplein. Het plein sluit telkens om middernacht. Er vertrekt volgende week een eerste infobrief naar omwonenden Coördinator Carine Coigné

Hotels bijna volzet

Dat het bij momenten een heuse stormloop wordt, is een zekerheid. Alle hotelkamers in het Kortrijkse zijn nu al bijna volzet voor die periode, met boekingen tot uit Genk. Ook de horecabazen en handelaars wrijven zich nu al in de handjes. Over de activiteiten op het Mandelaplein zelf, de opbouw vat op 2 december aan, is er nog niet veel bekend. “Er zullen betalende concerten en fuiven zijn in The Flame (evenementenhal Depart), waarvan de opbrengsten naar De Warmste Week gaan”, zegt Carine Coigné. “Daar zitten grote muzikanten en groepen bij. Later meer hierover. Er zal verder een vrij podium zijn op het plein. Er zal niet de hele nacht door muziek zijn. Het Mandelaplein sluit telkens om middernacht. Er vertrekt volgende week een eerste infobrief naar omwonenden.” Ook elders zullen er optredens zijn zoals in De Kreun, de stadsschouwburg en in cafés. Tot slot: de teller van het aantal acties in Kortrijk voor De Warmste Week heeft de kaap van 600 gerond. Op naar de 1.000!