Kortrijk zet alles op alles om terug volk naar de stad te lokken: ‘We zetten meer dan 30 influencers in om onze stad te promoten’ Joyce Mesdag

18 juli 2020

13u57 0 Kortrijk Kortrijk investeert 250.000 euro in campagnes die opnieuw meer bezoekers naar de stad moeten lokken. Dit relanceplan mikt zowel op Kortrijkzanen, als op inwoners uit de ruime regio en zélfs op Fransen en Nederlanders. Het start bijvoorbeeld met influencermarketing. “Deze zomer komen meer dan 30 influencers shoppen in onze stad, en content posten op hun sociale media”, zegt schepen Arne Vandendriessche. “Dankzij hen bereiken we meer dan 250.000 volgers.”

Tijdens de lockdownperiode kwamen ruim een miljoen bezoekers minder naar Kortrijk dan je normaal kan verwachten. Logisch ook, iedereen moest verplicht zoveel mogelijk in zijn kot blijven tijdens die weken. Kortrijk wil de handelaars en horeca-uitbaters helpen die financieel moeilijke periode te boven komen, door zwaar in te zetten op marketing, en op die manier méér bezoekers terug naar Kortrijk te halen.

In het relanceplan mikt de stad zowel op Kortrijkzanen, als op inwoners uit de ruime regio en zélfs op Fransen en Nederlanders. Er worden telkens een aantal actiepunten opgelijst die de komende maanden genomen zullen worden.

“Om de Kortrijkzaan een leuke zomer in eigen stad te laten beleven, hebben we samen met enkele partners een ruim aanbod voorzien: een openluchtcinema, Contrei Live, Vlassafari,…”, zegt schepen Arne Vandendriessche. “Het gaat er nu om de aandacht van de Kortrijkzaan te trekken naar hetgeen leuk is aan onze stad en de leuke dingen die hier staan te gebeuren. We stippelen daarom een zomerfietsroute uit die zoveel mogelijk interessante plekken voor een fijne zomer met elkaar verbindt, en hebben daarbij ook aandacht voor horeca en handel, verborgen groen, tips voor ijsjes, tips met plekken waar je kan barbecueën, enz. We pakken uit met een TerrassenXXL-gids, waarbij we de terrasjes oplijsten waar je terecht kan. We hadden al een eerste succesvol gezamenlijk kortingweekend -een braderie mag uiteraard niet-, en begin augustus komt er nog één. We communiceren daar vooral online over, via ons stadsmagazine, via vlaggen en borden, enz.”

Bezoekers uit de ruime regio terug naar Kortrijk brengen, gebeurt online maar ook via een uitgebreide mediacampagne die vanaf nu uitgerold wordt op regionale tv- en radiozenders. “We kiezen nu ook om te werken met influencers, een hele nieuwe manier van marketing. Vlak voor de coronacrisis waren we met een 5-tal influencers aan de slag gegaan, bij wijze van proef, en dat had echt instant resultaat. Het ging bijvoorbeeld om één vestje dat een influencer had gepost, en dat was binnen het kwartier uitverkocht. Daarom pakken we het nu grootser aan. Deze zomer komen meer dan 30 influencers shoppen in onze stad, en content posten op hun sociale media. Dankzij hen bereiken we meer dan 250.000 volgers.”

En Kortrijk pakt het ook internationaal aan, met campagnes in Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland. “We weten dat dat werkt, want telkens we dat in het verleden deden, konden we dankzij de gsm-signalen die we meten, vaststellen dat er meteen méér mensen uit die streek naar Kortrijk afzakken. We kiezen voor artikels en advertenties in magazines, een onlinecampagne, een persreis, enz. We profileren ons daarin als toffe stad die een citytripje meer dan waard is. “

Uiteraard staat dit alles onder voorbehoud van de coronaverspreiding. “Sowieso zijn grote evenementen niet aan de orde”, zegt Vandendriessche. “En we houden we de besmettingscijfers in de gaten. Gaat het opnieuw de slechte kant uit, dan drukken we op de pauzeknop. Gaat het opnieuw de goeie kant uit, dan nemen we de draad weer op en doen we verder.”