Kortrijk zegt nee tegen maandelijkse autovrije zondag: “Overwinning voor de democratie” 9.880 Kortrijkzanen brachten stem uit , 57 procent zegt ‘njet’ Peter Lanssens

20 oktober 2019

20u23 4 Kortrijk Het resultaat van het eerste digitaal referendum in ons land is helder: 57 procent zegt nee tegen een maandelijkse autovrije zondag in Kortrijk, 43 procent zegt ja. Vincent Van Quickenborne, die zelf ja stemde, ziet het niet als een persoonlijke nederlaag: “Er stemden 9.880 Kortrijkzanen”, stelt de burgemeester vast. “Het bewijst gewoon dat directe democratie werkt.”

9.880 Kortrijkzanen brachten tussen maandag 14 en zondag 20 oktober hun stem uit op de site van de stad, op een totaal van 62.000 kiesgerechtigden. Wat betekent dat bijna 16 procent stemde. Ze gaven ook 3.376 suggesties mee. Het stadsbestuur is trots omdat zoveel Kortrijkzanen stemden. Toch moet de uitslag ook wel steken binnen de meerderheid. N-VA hield zich op de vlakte, maar sp.a en Team Burgemeester gaven aan pro een maandelijkse autovrije zondag te zijn. Zo gaf Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) zondagavond tijdens de bekendmaking van de resultaten in de Budafabriek mee dat hij ja stemde.

Gelukkig man

“We konden als stadsbestuur die maandelijkse autovrije zondag gewoon ingevoerd hebben, maar dan zou de reactie veel heftiger geweest zijn”, vertelt Van Quickenborne. “We hebben dat niet gedaan en de bevolking eerst laten spreken. En het antwoord is duidelijk. Ik doe daar niet flauw over. Ik heb er het volste respect voor, in alle nederigheid. Het is geen teleurstelling. Dit is geen stem tegen het stadsbestuur. Het is een stem die bewijst dat directe democratie werkt. 9.880 stemmen overtreft mijn stoutste verwachtingen. Ik ben een gelukkig man.”

Ik ben dolgelukkig dat er zoveel deelnemers waren. En dat er op het scherpst van de snee gedebatteerd werd. De methodiek werkt, dat is nu toch duidelijk. Schepen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester)

Ieder jaar referendum

Maar wat is de reden voor die duidelijke nee tegen een maandelijkse autovrije zondag? Het was gewoon te veel aan het worden, voor een meerderheid van Kortrijkzanen. Zo is de fietszone met 74 fietsstraten in de binnenstad pas recent ingevoerd en was er ook commotie rond het verhogen van de parkeertarieven. Het leek de voorbije weken en maanden enkel nog rond mobiliteit te draaien in Kortrijk. “Het was inderdaad misschien te snel na elkaar”, zegt Vincent Van Quickenborne. “Maar goed: er is heel veel over gesproken. Ik blijf erbij: het is de beste manier om de mensen bij het beleid te betrekken. Zo’n referendum heeft meer impact dan wat op de gemeenteraad wordt besproken. Hier gaat het om bijna 10.000 mensen. De gemeenteraad wordt gevolgd door enkele tientallen mensen. We gaan jaarlijks zo’n digitaal referendum houden in Kortrijk. En we gaan aan de Kortrijkzanen vragen welke thema’s zij belangrijk vinden in zo’n referendum.”

“Er is tijdens het eerste digitaal referendum geen enkele sprake van beïnvloeding geweest, in welke richting dan ook. Ik kreeg zelf sms’en van vrienden, die me lieten weten nee te stemmen. Ik probeerde ze niet op andere gedachten te brengen”, aldus nog Van Quickenborne. Schepen van Participatie Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) geeft niet mee hoe ze stemde: “Dat doet er niet toe. Ik ben dolgelukkig dat er zoveel deelnemers waren. En dat er op het scherpst van de snee gedebatteerd werd. De methodiek werkt, dat is nu toch duidelijk.”

We vragen een herschikking van de bevoegdheden in het stadsbestuur. Kortrijk heeft nood aan een schepen die wel in staat is om een draagvlak te creëren rond mobiliteit in onze stad. In plaats van de stad op te delen en steeds opnieuw te provoceren en te polariseren Fractieleider in de gemeenteraad Wouter Vermeersch (Vlaams Belang)

Uithaal

Tot slot nog dit: oppositiepartij Vlaams Belang, die een felle nee-campagne voerde, haalde zondagavond zwaar uit naar schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “We vragen een herschikking van de bevoegdheden in het stadsbestuur”, zegt fractieleider Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Kortrijk heeft nood aan een schepen die wel in staat is om een draagvlak te creëren rond mobiliteit in onze stad. In plaats van de stad op te delen en steeds opnieuw te provoceren en te polariseren”, aldus Wouter Vermeersch. Axel Weydts zelf wou niet reageren op de forse uitspraken van Vermeersch. Axel Weydts gaf in een videoboodschap wel mee wat hij van de uitslag vindt: “Ik had graag een ander resultaat gezien. Maar ik respecteer het. We zijn wel van plan om op andere manieren de leefbaarheid van onze stad te verbeteren en de verkeersveiligheid in onze stad te verhogen.”