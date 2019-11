Kortrijk Xpo verwelkomt 56ste Eurodogshow Christophe Maertens

17 november 2019

12u30 0 Kortrijk Kortrijk Xpo trok dit weekend zo’n 4.000 honden voor de 56ste editie van de internationale rashondenshow Eurodogshow.

“We zijn de grootste hondenshow van het land”, aldus voorzitter Joël Vanlerberghe. “Dit jaar zijn we fier opnieuw een groei in aantal deelnemers te kennen. Heel wat juryleden uit meer dan 20 landen vellen hun oordeel over alle rassen in schoonheid.” Op het event zijn er tal van demonstraties, zoals een Doggy Dance demonstratie en ook tonen de beste waak en verdedigingshonden hun kunsten. Daarnaast zijn er op de event opnieuw heel wat nevenmanifestaties.