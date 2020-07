Kortrijk Xpo stevent af op miljoenenverlies door coronacrisis en smeekt om richtdatum: “Deze situatie mag na zomer niet blijven duren” LSI

15 juli 2020

16u42

Kortrijk Evenementenhal Kortrijk Xpo stevent door de coronacrisis voorlopig af op een operationeel verlies van 3,5 miljoen euro en een nettoverlies van 1,5 miljoen euro. En dat is nog maar berekend op een heropstart in het najaar. Komt die er niet, dan is de schade niet meer te overzien. Net als andere sectorgenoten vraagt Kortrijk Xpo de Nationale Veiligheidsraad om een richtdatum. "Een bezoek aan een vakbeurs zal veiliger zijn dan een bezoek aan een pretpark of winkelcentrum", verzekert directeur services Lander Mestdagh.

Kortrijk Xpo moet noodgedwongen al vier maanden de deuren dichthouden. De hele zomer krijgt enkel BattleKart er onderdak. En voor begin september komt er geen groen licht. “Dat betekent nu al een operationeel verlies van 3,5 miljoen euro”, weet Lander Mestdagh. “90 procent van onze bijna 100 werknemers is al sinds de start van de lockdown technisch werkloos, en blijft dat nog tot minstens begin september. Dat betekent dat ze slechts 70 procent van hun normale inkomen krijgen en twee dagen per week werken. Ook voor hen is toekomstperspectief belangrijk.”

Kortrijk Xpo heeft doorheen de jaren reserves en een stevige buffer opgebouwd. “Maar die situatie mag na de zomer niet meer blijven duren”, vervolgt Lander. “Niet alleen voor ons maar ook voor vele (kleine) toeleveranciers. Daarom is het belangrijk dat onze sector een richtdatum krijgt om opnieuw te mogen organiseren. Heel wat beurzen vergen twee tot drie maanden voorbereiding. Een duidelijke startdatum zorgt er ook voor dat er bijvoorbeeld kan nagedacht worden over een ander format, of een definitief uitstel naar volgend jaar.”

Superveilig

De Nationale Veiligheidsraad bood woensdag geen nieuwe vooruitzichten. “Toch wel een teleurstelling”, vindt Lander. “Volgende week dan? Ik vraag me af of er in een week veel zal veranderd zijn. Ik besef wel dat die cijfers van stijgende besmettingen er zijn, maar onze sector is klaar voor superveilige beurzen. Er zullen mondmaskers zijn, tijdslots, registratie van bezoekers, looplijnen, er is ruimte zat, alle hallen kunnen verlucht worden en er zijn gediplomeerde stewards en veiligheidsagenten. Een bezoek aan een vakbeurs zal veiliger zijn dan een pretparkbezoek.”

Eerste evenement op de agenda is voorlopig de Papillio Special Event XL Liveshow op 5 september. Op het programma staan een modeshow, culinaire verwennerij en live muziek- en dansoptredens van onder meer De Romeo’s, Mama’s Jasje, Jo Lemaire, Peter Koelewijn en Cleymans & Van Geel. Oorspronkelijk werd het evenement gepland op 21 maart, maar door de coronacrisis werd het naar het najaar verplaatst.“Ook voor organisatoren blijft alles voorlopig heel onduidelijk”, besluit Lander. “Hopelijk krijgen we toch nog een mooi najaar. In buurlanden zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk kunnen beurzen binnen afzienbare tijd wél opnieuw.”

Unizo

De roep naar perspectief vanuit de beurssector wordt ook ondersteund door ondernemersorganisatie Unizo. “We moeten vooral blijven ijveren voor het indijken van het virus en een nieuwe lockdown vermijden”, vindt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. “Maar volgende week zullen er toch zeker een aantal concrete extra knopen moeten worden doorgehakt. Met name de eventsector, en zeker specifiek de organisatoren van beurzen, hunkeren nu echt wel naar een concreet perspectief.”