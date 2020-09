Kortrijk Xpo krabbelt recht, zaterdag eerste beurs: “We gaan deze crisis overleven” Peter Lanssens

24 september 2020

16u24 6 Kortrijk Kortrijk Xpo krabbelt recht, na maanden stilstand. Beurzen mogen nu per 10 vierkante meter een bezoeker ontvangen. De eerste beurs in Xpo is de onderwijsbeurs Tools4schools, nu zaterdag. Xpo leed de voorbije maanden een operationaal verlies van 3,5 miljoen euro. De heropstart komt dus geen minuut te vroeg. “We gaan het overleven”, zegt directeur services Lander Mestdagh.

Vaste beursgebouwen volgen nu dezelfde richtlijnen als in supermarkten en shoppingcentra. De daar geldende maatregelen worden op zaterdag 26 september met zorg toegepast op Tools4schools, een onderwijsbeurs met 110 exposanten. In het najaar volgen nog meer beurzen met bijvoorbeeld de nieuwe vakbeurs Techni-Mat op 7 en 8 oktober, Bouwxpo van 13 tot en met 15 november, Stoffen spektakel op 11 november, een Militaria Beurs op 15 november, Nacht van de Schlagers op 12 december, noem maar op. Een mooie agenda, maar geen volle.

“We draaien nu met Xpo op halve kracht, in het beste geval”, vertelt Lander Mestdagh. “Maar we komen hier door. Omdat we de voorbije jaren goed werkten en de gemaakte winsten opzij zetten. Tenzij 2021 een rampjaar wordt, zonder inkomsten. Maar daar verwachten we ons niet aan. We geloven in coronaproof beurzen, we kunnen dat. Veel mensen weten niet dat Xpo ook in zestien landen actief is, met een dochtermaatschappij. Zo organiseerden we twee weken geleden Architect At Work in Kopenhagen, gevolgd door een tweede Architect At Work in Rotterdam een week geleden. Iedereen voelde zich er veilig. We kregen enkel enthousiaste reacties. Dat zal in Xpo zelf niet anders zijn. Waar ons Meeting Center trouwens nu al weer druk bezet is. We hebben er veel ruimte voor wie een vergadering wil beleggen. Wie naar het Meeting Center komt, moet eerst door een zelf ontworpen ‘wasstraat’. Waar je in één vloeiende beweging contactloos je handen wast, droogt en ontsmet.”

Maatregelen die van tel zijn in Xpo: een verplichte online registratie (met tijdslot), per 10 vierkante meter een bezoeker, mondmaskerplicht, sanitaire stations om handen te ontsmetten, looprichtingen, het in acht nemen van afstandsregels (via signalisatie), stewards inzetten,… “Het is ondertussen ook puzzelen om iedereen een plaats te geven in 2021, want er zijn veel uitgestelde beurzen, met de veronderstelling dat alles zal mogen plaatsvinden”, zegt Lander Mestdagh. Voorbeelden zijn de Biënnale Interieur (van 21 tot en met 25 oktober 2021), de voedingsbeurs Tavola (van 21 tot en met 23 maart 2021) en de vakbeurs voor de aardappelsector Interpom (van 28 tot en met 30 november 2021). Tegen dan is de coronacrisis hopelijk bedwongen.