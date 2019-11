Kortrijk wordt Pleegzorgstad Joyce Mesdag

25 november 2019

18u29 2

Stad Kortrijk heeft het label ‘Pleegzorgstad’ ontvangen van Pleegzorg West-Vlaanderen. Als pleegzorgstad wil Kortrijk het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg.

“In iedere stad zijn er kinderen en jongeren, maar ook volwassenen met een handicap of psychische noodvraag, die het moeilijk hebben omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen”, zegt zegt Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang. “Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en/of krijgen ze de kans om te groeien richting toekomst. Vandaag zijn er meer dan 4000 pleeggezinnen in Vlaanderen. In Kortrijk gaat het om 50 gezinnen die zorgen voor 67 pleegkinderen en 1 gezin die voor een pleeggast (volwassene met een handicap) zorgt. Maar er zijn nog steeds kinderen en volwassen met een handicap of psychische noodvraag op zoek naar een pleeggezin.”

“Onder het label Pleegzorgstad bouwt Stad Kortrijk verder aan een sterk pleegzorgbeleid en een versterkte, duurzame samenwerking uit met de dienst Pleegzorg West-Vlaanderen en alle partnerverenigingen. De stad helpt in het vinden van nieuwe kandidaat-pleeggezinnen, vergroot het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg als hulpverlening en helpt mee de taboesfeer te doorbreken. Zo zetten we in op sensibiliseren, door via de stadscommunicatiekanalen te infomeren, en initiatieven en evenementen bekend te maken. We willen samen met Pleegzorg West-Vlaanderen info- en kennismakingssessies organiseren voor geïnteresseerde gezinnen.”