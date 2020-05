Kortrijk wordt deze zomer stad vol terrasjes: “We maken ze groter en spreiden ze” Peter Lanssens

24 mei 2020

10u35 88 Kortrijk Het ontbreekt de horeca aan perspectief. Hopelijk krijgen de horecabazen, die door zwaar weer gaan, snel meer duidelijkheid van de Nationale Veiligheidsraad of ze tegen 8 juni weer mogen openen en op welke manier. De stad Kortrijk sleutelt aan een ‘Terrassen XXL’ plan. Want terrasjes zullen wellicht als eerste weer open mogen. Groot-Kortrijk wordt zo een terrassenstad deze zomer. Met overal grotere en meer gespreide terrasjes. De uitgaansbuurt wordt mogelijk verkeersvrij.

Architect van het ambitieuze plan is schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Het doel: tegen 4 juni een draaiboek af hebben om terrassen in Kortrijk en deelgemeenten indien het mag zo snel mogelijk groter te maken en te spreiden. “We contacteren alle horecabazen, dat zijn er bijna vierhonderd, om te bekijken wat er kan”, zeggen Arne Vandendriessche en burgemeester Vincent Van Quickenborne. “We willen dat horecazaken buiten evenveel klanten kunnen ontvangen als voor de crisis.”



Nu al zeker is dat terrasjes op bekende locaties in de stad groter worden zoals op de Grote Markt en de verlaagde Leieboorden. Ook in de deelgemeenten zal dat zo zijn, zoals op Heuleplaats. Terrassen deels bij de buren zetten, straten afzetten, parkeerplaatsen inpalmen, alle mogelijkheden worden grondig bekeken. Ook in onderzoek: een systeem van nette toiletten voor buiten en een eventuele groepsaankoop van meubilair om de terrasjes te kunnen uitbreiden.

Uitgaansbuurt

Er komen duidelijke afspraken. “Hoe ver de tafeltjes precies van elkaar zullen moeten staan, weten we nu nog niet, dat zal de Nationale Veiligheidsraad moeten verduidelijken”, vertellen Arne Vandendriessche en Vincent Van Quickenborne. “Maar we gaan uiteraard alle regels volgen. Mensen zullen in hun eigen bubbel aan hun tafel moeten zitten en mogen zich niet mengen onder elkaar. Het is verder niet de bedoeling om de terrasjes tot diep in de nacht open te houden. Het zal wellicht tot 22 uur zijn, om nachtlawaai tegen te gaan ook. We bekijken ook met de horecabazen hoe we de bediening kunnen organiseren.”

De uitgaansbuurt in de Burgemeester Reynaertstraat, vlak bij het station, wordt mogelijk verkeersvrij. “Dat is een optie, maar we moeten wel voorkomen dat de uitgaansbuurt niet overbevolkt raakt. Ook de jongeren zullen de afstandsregels moeten volgen en aan hun tafeltje blijven zitten. Hoe we dat kunnen organiseren, wordt nu verder onderzocht. Mogelijke maatregelen zijn een maximumcapaciteit per terras per horecazaak en het aantal aanwezigen monitoren met onze camerabewaking.”

Zomerbars

De uitgebreide terrassen in Kortrijk en deelgemeenten blijven de hele zomer staan. “Pas als de coronacrisis helemaal voorbij is, gaan we ze weer inkrimpen. Al kunnen bepaalde uitgebreide terrassen, als het echt goed werkt, ook de komende jaren blijven opduiken. We evalueren het de komende maanden.”

En wat met de zomerbars? De opbouw van Azuro en Nuba-R is al bezig. Ook Botaniek staat klaar om op te starten. “Het is aan de Nationale Veiligheidsraad om te beslissen of zomerbars open mogen”, zegt schepen Arne Vandendriessche. “Maar als het mag, gaan we het toelaten in Kortrijk. Want ook de zomerbars zijn een vaste waarde. Ze gaan wel minder klanten mogen ontvangen. En het zijn er trouwens maar drie, deze zomer.”