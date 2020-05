Kortrijk wil tegen eind 2020 locatie voor camping K Peter Lanssens

12 mei 2020

16u35 22 Kortrijk Reizen in eigen land zal aan belang winnen, door de coronacrisis. Kortrijk denkt er onder meer in dat kader aan om in eigen stad een camping te laten exploiteren, een initiatief van Groen ook. Komende zomer halen lukt niet meer. Er wordt tegen eind dit jaar een geschikte locatie aangeduid.

Kortrijk heeft al een kampeerautoterrein op de parking Broeltorens, waar de bezetting stijgt van ruim 1.000 campers in 2015 naar zo’n 1.350 campers in 2018. Een echte camping heeft Kortrijk wel nog niet. Raadslid Matti Vandemaele (Groen) stelde maandagavond tijdens de digitale gemeenteraad voor om er werk van te maken. “We steunen een kleinschalige camping in de binnenstad, met een natuurlijke look, ontsloten door openbaar vervoer en dichtbij fiets- en wandelroutes”, zegt Matti Vandemaele. “Hedendaags ook. Zonder vaste verblijvers en met geen aaneenschakeling van caravans en tenten. Maar wel met een evenwichtig aanbod van trekkershutten, verspreide tentenweiden en originele overnachtingsmogelijkheden, zoals retrocaravans. Kortrijk kan mee vorm geven aan het stedelijk kamperen van de toekomst. Voor Groen springt er één locatie in het oog: de parking Broeltorens. Het is net groot genoeg voor een rendabele mini-camping, het ligt pal in het centrum, er staan al bomen en er is op die plek al een succesvolle overnachtingsplek voor kampeerauto’s.”

Langs Leie

Het wordt niet de parking Broeltorens. “Het is er niet geschikt omdat er daar nu al een spanningsveld is met omwonenden in nabijgelegen flatgebouwen”, zegt schepen van Toerisme Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Maar we zijn het concept genegen. We zoeken al naar een geschikte locatie, niet enkel binnenstedelijk. Een optie is ergens langs de Leie bijvoorbeeld. Zoals aan de grens met Kuurne, waar er mogelijkheden zijn. We willen tegen eind 2020 de knoop doorhakken”, aldus Vandendriessche. Er moeten ook nog kandidaten gevonden worden die zo’n kampeerverhaal willen uitwerken en exploiteren.