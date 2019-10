Kortrijk Weide is mekka van het Design op Kortrijk Creativity Week Joyce Mesdag

23 oktober 2019

17u37 0 Kortrijk Op Kortrijk Weide is vandaag de Kortrijk Creativity Week afgetrapt, het evenement dat 15 jaar lang bekendheid opbouwde als ‘de Week van het Ontwerpen’. “Nu Kortrijk deel uitmaakt van het Unesco Creative Cities Network, wilden we een naam die iets internationaler klinkt”, klinkt het bij Designregio Kortrijk.

Vanaf morgen tot zondag 27 oktober kan je op Kortrijk Weide terecht voor kunstige tentoonstellingen, installaties, events en masterclasses in het kader van de Kortrijk Creativity Week. “We hebben bewust voor de site hier gekozen”, vertelt Lisa Declercq van Designregio Kortrijk. “Omdat er hier veel beweging is: sportievelingen die komen zwemmen, jongeren die komen feesten in de fuifzaal,… We beschouwen dat als een ideale kruisbestuiving.” Het thema van de Kortrijk Creativity Week? ‘The Next Generation’. “We geven nieuw talent de kans om hun creativiteit in al haar facetten en over verschillende domeinen heen te tonen aan het ruime publiek.”

Innovatieve wandtapijten

Twee van die kunstenaars zijn Victor Verhelst uit Oostkamp en Thomas Renwart uit Aalter. Zij maakten drie grote wandtapijten, samen het textielbedrijf Verilin uit Heule. Wie de tapijten ziet hangen, zal misschien niet meteen inzien hoe innovatief die creaties zijn. “Maar dat zijn ze wel”, zegt René Schepers. “Weefgetouwen kunnen normaal enkel repetitieve patronen weven, een volledig afbeelding, zoals hier, dat is niet zo evident. Wij hebben recent nog maar een machine aangekocht die dat kan. Onze samenwerking met deze twee creatievelingen is een ideale manier om te tonen wat we kunnen dankzij onze investering.”

Studenten

In Hangar K tonen enkele studenten van de opleiding ‘Vormgever van kleine maakseries’ aan Syntra en Howest hun eindwerk. “Tijdens die opleiding hebben we geleerd hoe we een idee in een prototype moeten omzetten”, vertelt Sander Demeulemeester uit Kortrijk. “Het is dan aan ons om met ons prototype naar een producent te stappen, die ons idee wil uitvoeren”, zegt Mario Jaques uit Brugge. Sander heeft tijdens zijn opleiding designopbergschaaltjes gemaakt, Mario ontwierp een kastmodule die je kan omdraaien zodat je kan kiezen welke kant je op welk moment te zien krijgt.

Nieuwe naam

Designregio Kortrijk organiseert al 15 jaar ‘de Week van het Ontwerpen’, maar dat event krijgt nu dus een nieuwe naam. “Nu Kortrijk deel uitmaakt van het Unesco Creative Cities Network, wilden we een naam die iets internationaler klinkt”, zegt Declercq. “Het is niet evident om een evenement dat toch wat naambekendheid heeft opgebouwd na 15 jaar een nieuwe naam te geven. Maar we wilden een naam die onderstreept dat we met Kortrijk deel uitmaken van een netwerk van Creative Cities, en dat we ambitie hebben om met onze streek aan te tonen dat we die naam waardig zijn.”

Workshops en foodmarkt

Om het event voor families laagdrempelig te maken, worden dit weekend ook activiteiten voor kinderen georganiseerd: workshops zeefdrukken bijvoorbeeld, of coderen voor kinderen. Er is een foodmarkt met kinderanimatie, een workshop waarbij jongeren oplossingen kunnen bedenken voor een afvalvrije Warmste Week, enz. Het volledige programma vind je op http://designregio-kortrijk.be.