Kortrijk weer in het rood door zes positieve coronatesten op één dag Peter Lanssens

26 augustus 2020

15u57 0 Kortrijk Kortrijk zit weer (licht) boven de corona-alarmdrempel, omdat er op dinsdag 25 augustus in één dag zes positieve testen bijkwamen. Ook Wevelgem, Kuurne, Lendelede en Menen zitten boven de risicogrens. Een overzicht in Zuid-West-Vlaanderen. De algemene situatie is wel niet zorgwekkend.

Vijf steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen zitten volgens de nieuwste weekcijfers van woensdag 19 tot en met dinsdag 25 augustus boven de alarmdrempel van twintig vastgestelde besmettingen, naar honderdduizend inwoners omgerekend.

Kortrijk zit nu aan achttien besmettingen (alarmdrempel van 23,34). Daar kwamen op dinsdag 25 augustus in één dag tijd zes positieve testen bij. Vijf uit Kortrijk zelf: in de Koning Leopold III-laan in de wijk Pius X, in Klakkaert in de Doorniksewijk, in Beverlaaihof op de Pottelberg, in de wijk Venning en in de buurt tussen het station en het Justitiepaleis. Eén besmetting van afgelopen dinsdag situeert zich in de zone van de deelgemeenten Bissegem en Heule.

Ook boven de risicogrens: Kuurne met drie besmettingen (21,94), Wevelgem met acht (25,33), Lendelede met vier (69,12) en Menen met negen (26,83). Vier steden en gemeenten zitten onder de risicogrens: Harelbeke met vijf (17,54), Zwevegem met drie (12,09), Waregem met één (2,61) en Wervik met drie (15,87). Zijn coronavrij: Deerlijk, Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn en Wielsbeke.

De cijfers komen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, de welzijnsintercommunale 13 en de Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen.