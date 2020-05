Kortrijk waarschuwt na klachten eindelijk voor sms-parkeren naar 4411 Peter Lanssens

12 mei 2020

16u57 8 Kortrijk Kortrijks en Vlaams ombudsman Bart Weekers stelde eind 2019 vast dat het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) automobilisten niet genoeg waarschuwt dat het sturen van een sms naar 4411 kan uitdraaien op een gebruikersfout. Daar komt eindelijk verandering in. Er worden momenteel nieuwe stickers op alle parkeerautomaten gekleefd in Kortrijk, met duidelijke info op. “Ik ben heel blij met het resultaat, voor àlle automobilisten”, zegt Monique Oosterhof van schoenenzaak Blinki aan de Grote Markt in Kortrijk. Die de problematiek in het najaar van 2019 als eerste aankaartte.

Bart Weekers meldde maandagavond bij aanvang van de digitale gemeenteraad dat de nieuwe stickers er eindelijk zijn. “Ze worden wat later dan verwacht op de parkeerpalen aangebracht. Er zit door de coronacrisis wat vertraging op. Maar het komt zeker in orde”, stelde de ombudsman. Er waren in het najaar van 2019 veel klachten in Kortrijk over het sms-parkeren. Sommige gsm-abonnementen ondersteunen het sms’en naar de dienst 4411 niet, maar dat beseffen gebruikers helemaal niet. Die reageerden dan ook terecht boos toen ze onderwacht een retributie van 30 euro kregen, zoals Monique Oosterhof en haar moeder en schoonzus.

Kwijtschelding

Kortrijk zorgt nu zelf eindelijk voor een duidelijke waarschuwing, met meer en veel betere info op de nieuwe stickers. “De instructies waren onvolledig op de vorige stickers. De nieuwe zijn een stuk beter”, vertelt Monique Oosterhof. “Mijn boete van in het najaar in 2019 is nog altijd in behandeling. Ik verwacht daar nog een bericht over en blijf op een kwijtschelding rekenen”, aldus Monique Oosterhof. “We maakten een afspraak met de ombudsman om effectief boetes kwijt te schelden bij wie het onbewust fout liep tijdens het sms-parkeren. Zonder op de zaken vooruit te lopen”, zegt schepen van Mobiliteit en Parko-voorzitter Axel Weydts (sp.a).

Parkeer ondergronds

De nieuwe sticker beveelt betalend straatparkeren via m.parko.be aan. Eenvoudig en snel, zonder extra kosten en zonder vereiste registratie. Betalen via 4411 staat ook nog vermeld. Maar nu wel met een aanduiding van de kosten en een duidelijke waarschuwing dat een sms sturen naar 4411 geen garantie is dat er een parkeersessie wordt gestart. Ook nog een tip op de sticker: parkeer ondergronds tot 50 procent goedkoper in Kortrijk.

Geen Kortrijks probleem alleen

“Proximus – Be-Mobile, aanbieder van 4411, past trouwens op onze vraag en van de ombudsman de nodige software aan, om boodschappen dat er niet geldig kan geparkeerd worden te verduidelijken”, zegt schepen Axel Weydts. “We zijn verder aan het onderhandelen met de Belgische marktregulator BIPT om te bekomen dat er altijd een sms met hetzelfde nummer om te antwoorden wordt gebruikt, als een betaling niet doorkomt. De mensen hebben het recht om daar correct over geïnformeerd te worden. Ik benadruk dat alle steden het sms-parkeren naar 4411 momenteel als problematisch ervaren. Het is dus niét enkel in Kortrijk een probleem.”