Kortrijk viert 560 kinderbegeleiders en lanceert aanmoedigingspremie: “Ze zijn helden van de zorg in deze moeilijke tijden” Peter Lanssens

12 oktober 2020

11u59 4 Kortrijk De stad zet de 560 kinderbegeleiders van de voor- en buitenschoolse kinderopvang in Kortrijk in de bloemetjes. “Het zijn helden van de zorg. Ze laten onze kinderen groeien en bloeien, ook in deze moeilijke tijden”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a). Alle 560 kinderbegeleiders krijgen een attentie. Maar er is meer. De stad Kortrijk rolt nu ook een aanmoedigingspremie van 200 euro voor onthaalouders uit.

De viering van de ‘Dag van de Kinderbegeleider’, dit jaar op 12 oktober, verliep door de coronacrisis anders dan vorige jaren. Philippe De Coene trok maandagochtend naar Connie Couckuyt alias Tante Connie in de wijk Lange Munte. Om er symbolisch een geschenkentas te overhandigen. Alle kinderbegeleiders krijgen zo’n tas. Waar naast een bedankingskaartje ook een tube met verzorgende handcrème en een kortingsbon voor ‘Natuur(lijk) Spelen’ in zit. Dat laatste is een boek van auteur en Kortrijks onthaalmoeder Mieke Vandromme.

Connie Couckuyt runt een gezinsopvang voor acht kindjes in Morinnegoed 73. Ze houdt normaal elk jaar een feestelijk ontmoetingsmoment met de ouders van haar opvang. Wat nu jammer genoeg niet kon, door de coronaregels. Schepen De Coene wil haar en alle andere kinderbegeleiders een hart onder de riem steken:

We voorzien nu ook een aanmoedigingspremie. Om onthaalouders, die het vaak niet makkelijk hebben om uit de kosten te komen, jaarlijks een financieel duwtje in de rug te geven. Veertig onthaalouders kregen vorige maand deze premie van 200 euro voor de eerste keer. schepen Philippe De Coene

“We organiseren vanuit Zorg Kortrijk zelf kinderopvang. Maar we voeren ook een actief ondersteuningsbeleid voor alle private initiatieven. We hielpen sinds 2015 al twintig nieuwe kinderopvang initiatieven, goed voor 242 nieuwe en vergunde plaatsen, met een stedelijke starterspremie. We voorzien nu ook een aanmoedigingspremie. Om onthaalouders, die het vaak niet makkelijk hebben om uit de kosten te komen, jaarlijks een financieel duwtje in de rug te geven. Veertig onthaalouders kregen vorige maand deze premie van 200 euro voor de eerste keer. De 560 begeleiders van baby’s, peuters en ook schoolgaande kinderen in Kortrijk verdienen dit jaar een extra dank. Want de kinderopvang bleef open sinds de start van de coronacrisis”, besluit Philippe De Coene.