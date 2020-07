Kortrijk verwelkomde tijdens winter 1,9 miljoen bezoekers, mede dankzij de Warmste Week Peter Lanssens

03 juli 2020

12u04 0 Kortrijk Er zakten tijdens de winterperiode – van december 2019 tot en met februari 2020 – 1.926.452 bezoekers naar de binnenstad van Kortrijk af. Dat blijkt uit anoniem verleende gegevens van gsm-provider Proximus. Of hoe Kortrijk - toen er van corona nog geen sprake was - enorm aan het boomen was, vooral dankzij de komst van De Warmste Week van Studio Brussel in december.

December 2019 was wellicht een recordmaand voor Kortrijk met die maand alleen al 768.706 bezoekers, met dank aan De Warmste Week op het Nelson Mandelaplein. “Er daagden die week – van 18 tot en met 24 december – meer dan een kwart miljoen bezoekers in ons stadscentrum op. Dat is meer volk dan tijdens een normale editie van het stadsfestival Sinksen”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

Nog enkele topmomenten tijdens de winter: de koopzondag tussen kerst en nieuw, de laatste twee weekends van januari en de fietsbeurs Velofollies eind januari. “De mannen vergaapten zich aan de nieuwste wielersnufjes in Kortrijk Xpo, terwijl de vrouwen naar de binnenstad trokken om te shoppen”, zegt Arne Vandendriessche.

Coronacrisis

De stad Kortrijk laat de bezoekerscijfers sinds de zomer van 2019 door gsm-provider Proximus meten. “We werken binnenkort de cijfers van de lente van 2020 af. Dan is er exact een jaar gemeten”, vertelt Arne Vandendriessche. “De coronacrisis zal de lentecijfers enorm beïnvloeden. Het is voor echte tendenzen wachten tot we de cijfers van de zomer van 2020 met die van de zomer in 2019 kunnen vergelijken.”

“Wat we nu al zien, is dat een gericht stadsmarketingbeleid werkt. We zetten vooral op het noorden van Frankrijk en de dichte regio in. En zien daar een voortdurende stijging in de aantallen bezoekers. Ook koopzondagen actief promoten werkt, in vergelijking met gewone. Verder: dure, papieren reportages of advertenties werken niet meer. Online doet het steeds beter. We erkennen deze evolutie en zetten vooral op digitale marketing centen in.”