Kortrijk versiert glasbollen met kinderkunst: “Er deden 650 kinderen uit 13 basisscholen mee” Peter Lanssens

19 juni 2020

12u02 0 Kortrijk 650 kinderen uit dertien basisscholen zetten hun creaties op papier voor een jaarlijkse tekenwedstrijd van de stad Kortrijk, rond klimaatbeleid. Het thema dit jaar was afvalpreventie. Een professionele jury koos vier winnaars: Mathis Hens, Jasper Toye, Anna Desmet en Nand De Craemere uit de Vrije Centrumschool van Marke. Zij vinden hun tekeningen op glasbollen terug.

De winnaars krijgen elk onder meer een boek, schrijfblok, regencape, polssportbandje, fietsbel en spraakreflectoren. De jaarlijkse tekenwedstrijd is een van de acties in het duurzaamheidscharter tussen de stad, de politiezone Vlas en de Kortrijkse scholen. In het charter staan acties rond duurzame mobiliteit, natuur, water, energie, voeding, gelijke onderwijskansen, mondiale vorming, sociale vaardigheden en klimaat. Kinderen en jongeren raken zo nauw betrokken. Ze leren bijvoorbeeld al op jonge leeftijd omgaan met glasresten als vorm van herbruikbaar afval. “We bedanken de chartercoördinatoren, de directies en de leerkrachten voor het enthousiasme en de medewerking. En we bedanken de leerlingen voor hun creativiteit”, zeggen schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a) en schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).