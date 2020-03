Kortrijk verscherpt strijd tegen corona: “We sluiten nu ook banken in parken en op ‘hotspots’ af” Peter Lanssens

29 maart 2020

11u30 26 Kortrijk Kortrijk verscherpt de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. “We sluiten zitbanken in parken en op ‘hotspots’ af”, zegt Vincent Van Quickenborne. “En vanaf dit weekend worden ook voertuigen gecontroleerd. Weet dat de politie streng toeziet en boetes uitdeelt.” Verder opvallend: er wordt opgeroepen om overtreders bij de politie te melden, via 1701.

Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) richt zich zondag in een nieuwe videoboodschap tot de bevolking. Meest opvallende nieuwe maatregel: zitbanken op ‘zwarte punten’ worden met linten afgespannen en voorzien van een affiche. Waarop staat dat er - naast boetes voor wie toch gaat zitten - ook straffen staan op het weghalen van de linten. Het gaat over zitbanken op de verlaagde Leieboorden, in park De Blauwe Poort, in het Astridpark, in het Van Raemdonckpark, in het Koning Albertpark en aan de vuurplaats in het Nelson Mandelapark. We geven de toespraak van Vincent Van Quickenborne hieronder integraal mee.

Gevaar

“Beste Kortrijkzanen, we leven nu al twee weken in quarantaine. En eerlijk gezegd: het zal nog een tijdje blijven duren. Experts in Brussel zeggen half april. Ik vrees dat het begin mei wordt. Vorig weekend feliciteerde ik u voor uw burgerzin en discipline. Chapeau daarvoor. Het is niet evident om godganser dagen thuis te moeten zitten. En toch, het is nodig. We moeten de fysieke contacten beperken tot ons gezin. Willen we de verdere verspreiding van het virus tegengaan. De regels kent u intussen. Zoals Maggie (federaal minister van Volksgezondheid De Block, red.) zegt: blijf in uw kot. Tenzij u zich verplaatst voor woon-werkverkeer. Of voor andere essentiële verplaatsingen zoals de winkel of de apotheek. Lopen, fietsen en wandelen mag. Maar doe het liefst alleen.”

“We zien dat bepaalde Kortrijkzanen blijven rondhangen op bepaalde plaatsen in de stad. Vandaar dat ik beslist heb om die hotspots ook af te sluiten, zoals de verlaagde Leieboorden. En ook zitbanken in populaire parken af te sluiten. Omdat ik wil vermijden dat mensen in contact komen met elkaar. Want zo vormen ze een gevaar voor zichzelf en voor de anderen. Weet dat de politie streng toeziet op al deze maatregelen. En dat de politie ook boetes uitdeelt. Vanaf dit weekend worden ook voertuigen gecontroleerd. Weet dat enkel mensen die onder hetzelfde dak wonen zich voor een essentiële verplaatsing in dezelfde wagen mogen verplaatsen. Al de anderen niet. En die zullen ook beboet worden. Indien u onregelmatigheden ziet, aarzel dan niet en bel naar het gratis telefoonnummer 1701 van de Kortrijkse politie. Dank u daarvoor.”

Lokale handelaars steunen

“Intussen merken we veel solidariteit in onze stad. We mogen best trots zijn op Kortrijk en haar inwoners. Wist u dat medewerkers en vrijwilligers alle 70-plussers die in Kortrijk wonen, persoonlijk opbellen. Om te vragen hoe het met hen is en of we hen kunnen helpen. En als ze telefonisch niet bereikbaar zijn, gaan we bij hen langs. Daklozen in Kortrijk worden ook geholpen. We hebben die faciliteiten uitgebreid naar de jeugdherberg Groeninghe. We denken ook aan onze Kortrijkse handelaars. Horecamensen, zelfstandigen, ondernemers en hun medewerkers. Ze hebben het vandaag niet makkelijk. Gelukkig zijn er steunmaatregelen. Zo kan men, sinds enkele dagen, de hinderpremie ook digitaal aanvragen. Doe dat ook. En in Kortrijk hebben we beslist om daar 1.000 euro aan toe te voegen, voor de Kortrijkse horeca. Dat is uniek in Vlaanderen. Brouwerij Omer Vander Ghinste uit Bellegem besliste intussen om de huurprijzen voor hun cafés kwijt te schelden voor april. Dank u daarvoor. Ik doe ook een oproep: toon u solidair met onze lokale handelaars. Ze hebben uw steun nodig. Op de website van Het Laatste Nieuws vindt u de lijst van al die lokale handelaars die open zijn. Koop bij hen, bestel bij hen (ook van de webshops heeft HLN een lijst, red.). Ze zullen het ongelooflijk appreciëren.”

Nog één iets: als u kan en als u mag werken, doe dat dan ook. U helpt onze economie. Ik spreek vandaag mijn diepste respect uit voor alle mensen die vandaag en andere dagen aan het werk zijn. Beste Kortrijkzanen: hou vol. We komen hier samen sterker uit. Zorg goed voor uzelf en zorg voor elkaar. Vincent Van Quickenborne

Opvang in scholen

“Onze Kortrijkse dokters en verplegers zijn ondertussen druk in de weer. Wij hebben hen voorrang gegeven bij de Kortrijkse supermarkten. Zodanig dat ze niet moeten aanschuiven na een zware dag- of nachttaak. Ons ziekenhuis AZ Groeninge draait op volle toeren. En gelukkig, er is vandaag nog altijd voldoende capaciteit. De huisartsen in ons triagecentrum werken zich uit de naad. En we nemen vandaag al de nodige maatregelen, moest er plotseling een serieuze toevloed aan patiënten ontstaan. Maak u geen zorgen. We zijn op alles voorbereid. Aangezien de kampen in de paasvakantie straks geannuleerd zijn, hebben we beslist om onze stadsmedewerkers opvang te laten organiseren in de Kortrijkse scholen. En ik wil trouwens ook alle leraars bedanken en feliciteren. Om in deze moeilijke tijden via digitale weg de Kortrijkse jongeren te blijven onderwijzen. Wil u zelf op een of andere manier helpen, vrijwilliger zijn: schrijf u dan in via onze website met Kortrijk Helpt. Wie nog meer info wil, kijk in uw brievenbus. We zullen de komende dagen een stadsmagazine bij alle Kortrijkzanen verspreiden.

