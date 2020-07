Kortrijk verplicht vanaf volgende week mondmaskers op alle openbare markten Peter Lanssens

22 juli 2020

11u07 0 Kortrijk De stad Kortrijk verplicht vanaf maandag 27 juli het dragen van een mondmasker op alle openbare markten in Groot-Kortrijk. Stewards houden een oogje in het zeil op die markten en verwittigen de politie, voor wie pertinent weigert. Wie herhaaldelijk in de fout gaat, riskeert een boete van 250 euro.

De openbare markten en vooral de maandagmarkt in hartje Kortrijk, het zijn momenteel de grootste evenementen. “Ik voel dat niet alle mensen er op hun gemak zijn. Ook de partij Groen vroeg me al terecht om maatregelen te nemen”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Omdat de coronacijfers slechter worden, zijn mondmaskers vanaf maandag 27 juli verplicht op alle openbare markten in Kortrijk, dus ook in de deelgemeenten. Schepen Vandendriessche nam poolshoogte bij gouverneur Carl Decaluwé, die woensdagochtend bevestigde dat het verplichten van mondkapjes op markten mag.

Stewards, op de maandagmarkt zullen er dat zeker drie zijn, kijken of de mensen effectief een mondkapje dragen. Aan wie er geen draagt wordt gevraagd om toch een mondmasker op te diepen. De stewards halen de politie er bij als er iemand pertinent weigert. Er worden weinig problemen verwacht. Zo is het dragen van mondmaskers al vrij goed ingeburgerd op de maandagmarkt. Afgelopen maandag droegen veel mensen er al een mondkapje. Straks moét het dus.