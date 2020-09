Kortrijk verlaagt fors huurprijzen van Depart, Budafabriek en Schouwburg Peter Lanssens

15u19 8 Kortrijk Wie evenementenhal Depart, de Schouwburg of de Budafabriek wil gebruiken, betaalt voortaan veel minder huur. Om verenigingen meer ademruimte te geven en de cultuursector extra te stimuleren. De aangepaste tarieven zijn logisch, want de capaciteit van de gebouwen ligt drastisch lager in tijden van corona. Verenigingen zijn in dat kader ook op zoek naar meer oppervlakte, om binnen de geldende regels van social distancing toch nog zaken te kunnen organiseren.

De tariefverlagingen zijn fors. Zo kan je als vereniging nu het gelijkvloers van de Budafabriek op Dam al voor 50 euro (vroeger 100 euro) per dag huren om als vergader- of congreszaal te gebruiken. Commerciële partners betalen 100 in plaats van 500 euro. In Depart op het Nelson Mandelaplein bedragen de tarieven van de grote zaal en de foyer nog een zesde van de normale prijzen. Te verantwoorden, omdat de maximumcapaciteit in Depart ook slechts een zesde is momenteel, in lijn van de coronamaatregelen. De stad hoopt zo organisatoren te overtuigen om weer concerten en andere activiteiten te houden in Depart.

Tot slot verlagen ook de tarieven van de stadsschouwburg op het Schouwburgplein en de Concertstudio op het Conservatoriumplein. Om externe culturele partners te overtuigen om weer voorstellingen te programmeren. De aangepaste tarieven voor Budafabriek, Depart en Schouwburg gelden tot eind 2020. Alle tarieven nalezen doe je op de site van de stad Kortrijk. “We helpen zo onze cultuursector en onze socio-culturele verenigingen om door deze moeilijke tijden te komen, we rekenen nu op hun creativiteit”, zegt schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA). “Het biedt vooruitzichten, samen komen we door deze crisis”, stelt N-VA-schepen van Cultuur Axel Ronse.