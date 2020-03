Kortrijk verbiedt in groep sporten in openlucht: “We sluiten meteen alle sportsites” Peter Lanssens

17 maart 2020

09u07 58 Kortrijk Nadat eerder alle sporthallen dicht moesten in het kader van de coronacrisis, laat schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) nu ook alle sportdomeinen en -sites (in openlucht dus) in Groot-Kortrijk sluiten. Met onmiddellijke ingang.

“Omdat we vaststellen dat er op de sportsites nog steeds mensen opdagen om te voetballen of een andere sport in groep te beoefenen”, zegt Arne Vandendriessche. “Dat is geen goed idee. We sluiten daarom meteen af. Het gaat concreet over de sportsites Lange Munte en Wembley in Kortrijk, Ter Biezen in Bissegem, Weimeersen in Rollegem en Olympiadeplein in Marke. De mensen mogen blijven sporten, maar individueel. Kom dus gerust naar buiten om op je eentje bijvoorbeeld te lopen of te fietsen. Maar doe dat niet in groep. En ga niet meer naar de sportsites”, aldus Vandendriessche. De poorten van de sportsites gaan dicht. Er komen ook de nodige hekken en linten. De politie controleert. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert op zijn minst een boete.