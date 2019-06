Kortrijk verbiedt cannabisautomaten op openbaar domein Peter Lanssens

18 juni 2019

12u15 0 Kortrijk De stad Kortrijk zal nooit cannabis light automaten op openbaar domein toestaan. Dat bevestigde Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) maandag op de gemeenteraad, na een vraag van een bezorgde fractieleider en arts Philippe Dejaegher (N-VA). “Goed zo, want het kan niet de bedoeling zijn om druggebruik zo te gaan promoten”, benadrukte Philippe Dejaegher.

De voorstelling van de eerste automaat met cannabis light in ‘wietwinkel’ De Boeren op de Graanmarkt werd net voor aanvang van de Sinksenfeesten nog ultiem geschrapt. Volgens de stad kan zo’n automaat ook niet in de winkel van De Boeren zelf. “Omdat ze bij De Boeren niet vergund zijn om de kruidenproducten, die als rookwaren worden gezien, uit een automaat te verkopen”, stelde Van Quickenborne maandag. Daar zijn ze het bij De Boeren niet mee eens. Volgens hen gaat het over een richtlijn die stelt dat voor roken bestemde kruidenproducten als rookwaren geregistreerd moeten worden. Maar is het nog niet wettelijk bindend. “We krijgen het er op onze heupen van, want er is veel onduidelijkheid rond”, zegt medezaakvoerder Nicolas De Bouverie. “We zijn ons aan het informeren, ook juridisch. Zo lang er geen klaarheid is in de zaak, zetten we geen automaat in onze winkel.”

High worden is uitgesloten

De bedoeling is om in zo’n automaat cannabisbloemen in potjes te verkopen. Die potjes zitten zelf nog eens in hippe doosjes. Twee gram kost 18 tot 20 euro, drie gram kost 25 tot 30 euro. De hennep heeft een THC-waarde van minder dan 0,2 procent, waardoor high worden uitgesloten is. Er komt enkel een roes bij kijken als de waarde van de psychoactieve stof THC meer dan 0,2 procent is. Als er ooit een automaat komt in De Boeren, moet je in de winkel trouwens eerst een munt vragen om de automaat te mogen gebruiken. Zo wordt vermeden dat minderjarigen iets kopen. Je moet minimum 18 jaar zijn. Vroeger was dat minimum 16 jaar.