Kortrijk United Cricket Club heeft na jaren eindelijk eigen veld: “Gedaan met telkens op verplaatsing spelen en in Oostende trainen” Peter Lanssens

04 november 2019

16u35 0 Kortrijk Kortrijk United Cricket Club kan sinds vorig weekend terecht op een nieuw cricketveld in de sportcampus Lange Munte op Hoog Kortrijk. Hierdoor moeten ze vanaf volgend seizoen niet meer hun wedstrijden telkens op verplaatsing spelen en moeten ze niet meer in Oostende trainen. De cricketpitch van 28.500 euro is aangelegd op een bestaand kunstgrasveld. Er is ook verlichting. Het terrein is zelfs geschikt om internationale wedstrijden op te spelen.

Kortrijk United Cricket Club, momenteel in derde divisie actief, is al jaren op zoek naar een cricketterrein in eigen stad. Het stadsbestuur bleef niet doof voor de roep van de club. Maar door de grootte van het terrein, zo’n pitch heeft een minimum diameter van 110 meter, was het even zoeken naar een geschikte locatie. “We realiseren hier iets unieks. Want in Vlaanderen werd nog nooit een cricketpitch op een bestaand kunstgrasveld aangelegd”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Met een eigen cricketveld in Kortrijk zal de cricketclub kwalitatief en kwantitatief erg snel groeien”, zegt Hassan Shah, voorzitter van cricket Vlaanderen. Het cricketseizoen loopt van april tot eind oktober. De sportdienst mikt voor Kortrijk United Cricket Club op één trainingsmoment in de week en tweewekelijks een thuiswedstrijd op zondag. Het is voor alle duidelijkheid wel de bedoeling om de terreinen multifunctioneel te blijven gebruiken. Andere sporten zoals voetbal en frisbee blijven dus ook mogelijk op de Lange Munte.

Sport in opmars

Cricket is in België een minder bekende teamsport. De sport is wel in opmars. Er zijn momenteel zo’n dertig clubs actief in ons land, in vijf divisies. Er zijn in onze provincie onder meer clubs in Brugge, Oostende en Kortrijk.